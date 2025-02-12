Низці областей загрожує локальний карантин

За останній тиждень у країні занедужало 171 068 людей, що на 13% більше, ніж тижнем раніше

Підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни

У п’яти областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій. У цих регіонах чи окремих населених пунктах можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин». Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

Загалом за останній тиждень у країні занедужало 171 068 людей, із них 104 843 – діти. Це на 13% більше, ніж тижнем раніше, однак така кількість захворілих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки.

За останній тиждень лише 3% захворілих через ускладнення ГРВІ потребували госпіталізації. А саме 4 687 пацієнтів, з яких 2 912 – діти. Вони отримали всю необхідну медичну допомогу.

Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. З початку циркуляції вірусів грипу в країні – з січня – зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

Загалом із початку епідсезону, з 30 вересня до 9 лютого, на ГРВІ, грип та Covid-19 в країні перехворіло 2 262 760 людей. Це на 22,8% менше аналогічного періоду епідсезону 2023-2024 років. За цей час діагностовано 17 380 випадків захворювання на Covid-19, з яких 78 випадків – летальні.

У МОЗ нагадали, що найдієвіша профілактика Covid-19 та грипу – це вакцинація, зокрема для людей із груп ризику. Вакцинація проти грипу не захищає від Covid-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день. Щеплення проти Covid-19 в Україні залишаються безоплатними. Для вакцинації використовують омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, за перший місяць 2025 року у Вінницькій області зафіксували 25 різних вірусів, зокрема, три випадки грипу А та два випадки метапневмовірусу. Про це повідомив Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Ігор Матковський зауважив, що Центр контролю і профілактики хвороб також відслідковує стічні води на Covid-19 і грип у двох точках – Вінниці та Калинівці. Вперше у цьому році виявлено залишки вірусу грипу в стічних водах.

До слова, майже 140 тис. мешканців Тайваню звернулися до лікарень у зв'язку з грипом минулого тижня, що стало рекордним показником для цього ж періоду за минулі 10 років. Про це повідомив Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) острова. Панівним штамом на острові залишається H1N1, також відомий як свинячий грип. Поточний сезон грипу на Тайвані розпочався 1 жовтня 2024 року, з того часу було зареєстровано 461 випадок серйозних ускладнень, а також 101 летальний випадок. Лікарі закликають мешканців щепитися проти грипу якнайшвидше.