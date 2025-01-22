У світі стає дедалі популярнішим новий чай: з чого його готують

Незвичайний чай з оливи може зменшити діабет, високий тиск і ожиріння

Багато людей знають про користь оливкової олії для здоров’я, але більшість і не чули про вплив оливкового листя, особливо, якщо приготувати з нього чай, чи вживати у якості екстракту. Про це пише Daily Express.

Директорка відділу харчування та харчових наук Університету Південної Австралії Еванджелін Манціоріс говорить, що таке листя містить високий рівень антиоксиданту під назвою олеуропеїн. Оливки та оливкова олія містять ту саму сполуку, але в меншій кількості. Саме тому все більше і більше людей починають замінювати традиційний чорний або зелений чаї на таку альтернативу.

Оливкове листя також містить інші антиоксиданти, такі як гідрокситирозол, лютеолін, апігенін і вербаскозид. Еванджелін додала: «Антиоксиданти діють, зменшуючи окислювальні процеси в організмі. Окислювальні процеси в організмі спричиняють пошкодження нашої ДНК, клітинних мембран і тканин, що може призвести до хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця».

Як пише видання, було проведено аж 12 експериментальних досліджень у яких взяли участь загалом 819 учасників. Вони продемонстрували, що екстракт оливкового листя покращив фактори ризику серцево-судинних захворювань. Це включало і зниження артеріального тиску, і ефект був більш помітним у людей, які вже мали проблеми із високим тиском.

Листя оливи можна заварювати в чай ​​або додавати в салати, також можна використовувати подрібнене оливкове листя у смузі. Як пишуть автори статті, листя гірке через антиоксиданти, через що їх важко їсти у свіжому вигляді, а от заварювати – заливати окропом чи теплою водою можна. Екстракт оливкового листя можна також додавати до готових страв, а також до хліба та іншої випічки. Екстракт також доступний у формі капсул або таблеток.

При цьому немає жодних повідомлень про токсичний вплив їжі або пиття екстракту оливкового листя. Згідно з дослідженнями, в яких використовувався екстракт оливкового листя, він здається безпечним при споживанні до 1 грамів на день. Були повідомлення про потенційну токсичність екстракту оливи при прийомі понад 85 мг/кг маси тіла на день. Для дорослої людини вагою 80 кг це означало б 6,8 г на день, що значно перевищує дозу, використану в дослідженнях.

До слова, науковці з’ясували, що найпоширеніші матеріали чайних пакетиків виділяють мільйони мікрочастинок пластику при потраплянні в гарячу воду. З кишківника вони всмоктуються в кровотік і розносяться по всьому організму, осідаючи в тканинах.