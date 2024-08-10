Чеські агенції із працевлаштування експлуатують біженців з України – розслідування

Investigace.cz: Агентства із працевлаштування відіграють ключову роль у експлуатації біженців

Журналістка Крістіна Вейнбендер виявила, що трудові агентства в Чехії використовують українських біженців. Вони карають працівників за самовільний відхід з роботи, порушують умови контрактів і не дозволяють брати відпустки. Розслідування було опублікуване на сайті Investigace.cz.

Одним із описаних випадків є історія Дмитра Дружиніна, який приїхав до Чехії два роки тому. Він працював менеджером хостела через агентство Pokrov International у Пльзені. За рік роботи він отримав лише два дні відпустки і не отримував платню за понаднормову працю. Після звільнення агентство не виплатило йому заробітну платню за останній місяць.

Інші працівники також підтвердили Вейнбендер, що агентство не розрахувалося з ними за останній місяць роботи. У розслідуванні зазначається, що на агентство за останній рік подали понад десять скарг.

Агентства з працевлаштування відіграють ключову роль у експлуатації біженців. Вони занижують заробітну платню через різні штрафи, оплату за житло, або ж просто встановлюють у контракті мінімальну зарплатню, хоча реальна плата вища.

Офіційно третина біженців у Чехії працює через агентства, але чеські журналісти вважають, що, ймовірно, ця цифра досягає половини.

Агентства виступають посередниками у пошуку дешевої робочої сили. Якщо працівник має відповідну кваліфікацію, він має більше шансів знайти роботу безпосередньо у роботодавця, тоді як цільовою групою агентств є біженці з нижчим рівнем кваліфікації.

Через агентства працюють і ті українці, які давно живуть у Чехії, але не змогли інтегруватися та влаштуватися на чеському ринку праці.

Контроль із боку державних органів ускладнений: інспекція праці має обмежені можливості для перевірок. Щоб інспекція могла втрутитися, працівник повинен подати позов до суду, але більшість біженців цього не роблять через тривалий бюрократичний процес.

Ситуацію, на думку медійників, може покращити новий закон про працевлаштування, який набув чинності з січня і зобов’язує агентства мати представника для захисту прав працівників-біженців. Проте вже зафіксовані випадки, коли ці представники були підкуплені агентствами.

До слова, заданими ООН, у Чехії нині перебуває понад 353 тис. українських біженців. Гуманітарну допомогу для родин біженців з України у Чехії можуть збільшити із серпня. Сума витрат на житло, яка вираховується відповідно розміру допомоги, може зрости.