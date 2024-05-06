Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю
Статус особи з інвалідністю відтепер можна отримати двома шляхами за 30 днів
фото з відкритих джерел

«Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів»

Кабмін спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців. Про це йдеться у публікації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтепер статус особи з інвалідністю можна отримати у місячний термін двома шляхами:

  • у паперовій формі – через центр надання адмінпослуг (ЦНАП) незалежно від зареєстрованого місця проживання;
  • в електронній формі – через е-кабінет порталу "Дія" або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).
Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю фото 1
Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю фото 2
Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю фото 3
Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю фото 4

Для отримання статусу необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для його надання. «Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін затвердив перелік документів, які необхідні для проходження медико-соціальної експертизи. Зазначається, що внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці.

У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи, що дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до МСЕК.

Як повідомлялося, у нещодавно ухваленому законі про мобілізацію присутнє положення, відповідно до якого громадяни, що отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти переогляд у медичних комісіях у МСЕК чи ВЛК. Проте таке положення може негативно вплинути на можливість отримання інвалідності на законній основі для людини, яка за медичними показаннями має на це право.

Теги: Кабмін ветеран Мінреінтеграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Перхун виконуватиме обов'язки директора Бюро економічної безпеки
Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
9 квiтня, 16:33
З жовтня минулого року, коли УЗ припинила продажі, на майданчиках залізниці вже накопичився значний обсяг металолому
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
10 квiтня, 12:54
«Загалом по групі «Метінвест» понад 8 тис. співробітників знаходяться в лавах ЗСУ – це кожен шостий працівник»
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті
Демобілізація як російське ІПСО. Нардепка попередила про загрози
22 квiтня, 08:16
Сергій Конюшко: Суспільство і до 2014 року, і досі ще повністю не усвідомлює потреб людей з інвалідністю, а особливо ветеранів
Президент Федерації стронгмену Сергій Конюшок – про спортивний «Тіндер» та реабілітацію ветеранів Інтерв’ю
1 травня, 16:25
Система вже тестується і буде реалізована за два місяці у «Дії»
У «Дії» незабаром з’являться ветеранські е-посвідчення
30 квiтня, 15:18
Проєкт закону передано на розгляд до парламентського комітету
Кабмін хоче спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців
30 квiтня, 15:38
Компанія очікує, що загалом на робочі місця повернуться 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49
Жодної інформації про виконуючого обов’язки керівника підприємства немає
Уряд призначив очільника «Укрспирту»
Сьогодні, 21:22

Суспільство

Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю
Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю
Експрессекретарка Зеленського розпочала власний бізнес
Експрессекретарка Зеленського розпочала власний бізнес
Залужний привітав українських воїнів із Днем піхоти (відео)
Залужний привітав українських воїнів із Днем піхоти (відео)
«Це робота на боці ворога»: мережа відреагувала на футболки із написом «ухилянт»
«Це робота на боці ворога»: мережа відреагувала на футболки із написом «ухилянт»
Міноборони пояснило, як працюватиме реєстр «Оберіг»
Міноборони пояснило, як працюватиме реєстр «Оберіг»
Офіцер ЗСУ Андрій Ковальов став дияконом (фото)
Офіцер ЗСУ Андрій Ковальов став дияконом (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Парад Путіна. Хто з президентів приїде в Росію 9 травня
72K
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
16K
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
11K
Залужний привітав українських воїнів із Днем піхоти (відео)
11K
У Туреччині 3 тис. готельних об'єктів на межі закриття: причина
8338
Російські війська зруйнували у Харкові м'ясокомбінат

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua