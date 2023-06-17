Який вигляд зараз має зруйнована Каховська ГЕС: супутникові знімки

Судячи з фото, вода вже відійшла з території річкового термінала «Нібулон»

Вода на Херсонщині, охопленій наслідками підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції (ГЕС), потроху відступає. Про це свідчать нові супутникові знімки, зроблені 16 червня приватною американською компанією Maxar Technologies, передають «Схеми».

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Кадри демонструють нинішній вигляд знищеної греблі. Також на знімках видно річковий термінал «Нібулон», розташований у селищі міського типу Козацьке на правому березі річки Дніпро, неподалік Каховської ГЕС.

Супутниковий знімок зруйнованої росіянами Каховської ГЕС фото: «Схеми»

Як зазначається, раніше територію термінала було повністю затоплено. Однак нові знімки показують, що вода звідти вже відійшла.

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Супутниковий знімок зруйнованої росіянами Каховської ГЕС фото: «Схеми»

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років. А збитки від загибелі тварин можуть сягнути понад 883 млн грн.