Підрив Каховської ГЕС: названо збитки від загибелі тварин

Тварини та птахи, які дивом зберегли свої життя, змушені шукати собі нове місце та пристосовуватися до нових умов

Російські терористи підірвали Каховську ГЕС у сезон розмноження. Загинуло багато диких тварин. Збитки можуть сягнути понад 883 млн грн. Такі підрахунки склала Держекоінспекція України, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

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Стрілець зазначив, що ці підрахунки не є остаточними.

«Росіяни скоїли злочин у сезон масового розмноження. Багато тварин не встигли народитися на світ, але вже позбавлені шансу на життя... Коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті… Крила не гарантують птахам виживання після цієї катастрофи», – написав він.

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Міністр зазначив, що тварини та птахи, які дивом зберегли свої життя, змушені шукати собі нове місце та пристосовуватися до нових умов.

«На прикладі російської війни в Україні світ має раз і назавжди зрозуміти, що таке росія. Загарбники приходять не для того, щоб встановити свої правила. Вони приходять руйнувати й вбивати все живе без винятків», – підсумував Стрілець.

Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.