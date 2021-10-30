В Івано-Франківську люди не випускали медиків із центру вакцинації: вимагали щеплення

Люди погрожували не випускати медиків, поки не буде зроблено щеплення останньому відвідувачу

Охочі вакцинуватися заблокували медиків у прищепному центрі

В Івано-Франківську після закриття центру вакцинації в ТРЦ «Панорама Plaza» охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі. Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги» в Івано-Франківську у Facebook .

Центр вакцинації в ТРЦ працює до 20:00 і після закриття охочі вакцинуватися від коронавірусу заблокували медиків. Вони погрожували їх не випустити, поки не буде зроблено щеплення останньому відвідувачу.

«Після численних переговорів з бажанням залагодити конфлікт і завдяки втручанню працівників Національної поліції, ситуація станом на цей момент вичерпана, медики допрацювали свою зміну», – йдеться в повідомленні.

У медичному центрі нагадали, що медики – це звичайні люди і теж втомлюються. Там закликали жителів і гостей міста поважати лікарів і їх працю.

Нагадаємо, після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги.

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