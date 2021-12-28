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    Пологові відділення закриються: що відбувається і кого це торкнеться

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    &nbsp;В Україні спостерігається низька народжуваність&nbsp; - Пологові відділення закриються: що відбувається і кого це торкнеться
     В Україні спостерігається низька народжуваність 
    фото: poglyad.tv

    В Україні закриють медзаклади, де народжується менше 150 малюків на рік

    В Україні наступного року скорочуватимуть кількість пологових відділень. Всього у 2022 році планують закрити 70 відділень, повідомляє ТСН.

    Відзначається, що під скорочення потраплять ті відділення, де народжується менше 150 малюків на рік.

    Закриття пов'язане з низькою народжуваністю в країні. Чиновники вважають, що якщо пологів мало, лікарі втрачають необхідну практику. За минулий рік в Україні померли 1469 новонароджених. Смертність немовлят в Україні вища, ніж у країнах Євросоюзу.

    Голова Асоціації неонатологів Тетяна Знаменська вважає, що і 150 народжених малюків мало, щоб тримати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні.

    «Це за собою тягне дуже багато помилок професійного характеру. У регіонах потрібно залишати (медустанови – ред.) десь 300 пологів і більше на рік», – розповіла Тетяна Знаменська.

    В ЄС пологові будинки працюють за умови, що там народжується 300 малюків на рік. Але в нашій країні поки до такої планки не готові. Поки що нормою встановили 150. Після цього стало зрозуміло, що 70 медустанов не зможуть дійти до цієї норми.

    «Із цих 70-30 мають менше 50 пологів на рік. Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення в лікарнях», – розповіла глава НСЗУ Наталія Гусак.

    З ними не будуть підписані угоди з Національною службою здоров'я, а це означає, що пологові відділення не отримають фінансування і вимушені будуть зачинитися. Натомість тим, хто залишиться, Національна служба здоров'я з 2022 році обіцяє збільшити тариф за пологи з 10 до 15 тисяч гривень.


    До слова, нещодавно очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, яким буде тариф на меддопомогу при пологах у 2022 році.

    Нацслужба здоров'я також оприлюднила топ-5 лікарів, до яких зверталися українці у 2021 році.

    Нагадаємо, що безкоштовних медичних послуг стане більше. Національна служба здоров'я розширила перелік. Так, з наступного року НСЗУ планує підвищити тарифи медзакладам за найважливішими напрямками, але, разом з тим, висуватиме до них посилені вимоги. Наприклад, заклад зможе укласти договір з НСЗУ, якщо у 2021 році пролікував 100 інсультів чи 50 інфарктів, провів мінімум 150 пологів тощо.

    Як ми вже повідомляли, цього тижня в Україні закриються усі центри вакцинації. Вони не працюватимуть 1 та 2 січня. Вже 3 січня робота центрів має відновитись.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я діти медицина українці лікарня сім'я пологи пологовий будинок
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    Пологові відділення закриються: що відбувається і кого це торкнеться