Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів

«Хворі люди звільняться і йдуть додому», – заявив Луценко

Генеральний прокурор у 2016-2019 роках і ексвійськовослужбовець Юрій Луценко вважає, що наразі прокуратура пожинає плоди тотальної чистки під виглядом переатестації органів прокуратури, починаючи з 2019 року. Так він прокоментував події щодо оформлення групи інвалідності прокурорам Хмельниччини, йдеться у публікації «Главкома».

«Усі діючі прокурори дивляться «нагору», які звідти надходять сигнали. Наразі він єдиний, як каже народна мудрість: «Не зівай, Хомко, – на те й ярмарок». Виживай, як можеш, але обов’язково виконуй доручення центральної верхівки. Випадок із карколомним збагаченням сім’ї вже звільненого заступника генпрокурора (ідеться про Дмитра Вербицького, у якого журналісти-розслідувачі виявили елітного майна вартістю 52 млн грн – «Главком») укотре довів безкарність. Цю тенденцію добре вловили на місцях. Звідси – численні дорогі статки у родин прокурорів, у тому про всяк випадок група інвалідності як ухиляння від імовірної участі у війні. Для мене більше принципово не те, як вони купили «липові» групи, а як вони служать державі, не бажаючи її захищати», – сказав Луценко.

Луценко вважає, що максимальне покарання, яке після скандалу може отримати прокурор Хмельницької області – це звільнення з посади. Поголовного притягнення до відповідальності, навряд чи варто очікувати.

«Як би розвивався сценарій у демократичній державі: Державне бюро розслідувань і Національне антикорупційне бюро відкривають кримінальні провадження за фактами підробки документів і зловживання службовим становищем. Перевіряються всі довідки про інвалідність прокурорів по всій Україні, а не винятково у Хмельницькій області. Якщо підтверджуються факти підробки, тоді суд і покарання. Якщо ж дійсно люди хворі, вони звільняються і йдуть додому. Як не крути, у прокуратурі Хмельниччини має з’явитися 50 вакансій після проведених перевірок», – додав Юрій Луценко.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.