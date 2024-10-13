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Чи вдасться подолати корупцію у МСЕК? Відповідь МОЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи вдасться подолати корупцію у МСЕК? Відповідь МОЗ
Ігор Кузін прокоментував корупцію в МСЕК
фото: МОЗ

Кузін зауважив, що у всьому, що стосується питання протидії корупції, МОЗ тісно співпрацюємо з правоохоронними органами

Наразі є законопроєкт, який має на меті врегулювати роботу медико-соціальних експертних комісій. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю BBC Україна.

«Є концепція розвитку системи МСЕК. Також є законопроєкт, який має це врегулювати. Ми сподіваємося, що після його прийняття можна вже буде казати про те, що якісь певні елементи з цієї системи підуть», – сказав головний санітарний лікар України.

Ігор Кузін зауважив, що у всьому, що стосується питання протидії корупції, МОЗ тісно співпрацюємо з правоохоронними органами: «Ми бачимо повідомлення, скарги, бачимо їх до того, як вони стають публічними».

Заступник міністра охорони здоров’я додав, що кількість скарг збільшилася, тому що виросло навантаження на МСЕК.

«Але разом з тим ми майже 19 тисяч справ опрацювали спільно з правоохоронними органами, щоб ліквідувати будь-які можливі корупційні моменти», – наголосив Кузін.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я розробило законопроєкт, який має допомогти покращити процес проходження медико-соціальної експертизи, що встановлює інвалідність. Законопроєкт пропонує перенести експертизу в кластерні й надкластерні лікарні, щоб покращити кадровий компонент комісій та зробити експертизу доступнішою для людей.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я отримало понад три тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій.

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Теги: корупція корупція в Україні Міністерство охорони здоров'я медик медицина лікарня Україна

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