Головна Світ Політика
search button user button menu button

Для польових шпиталів: Пентагон інвестує захмарну суму у розробку замінника крові

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Для польових шпиталів: Пентагон інвестує захмарну суму у розробку замінника крові
Новий замінник крові має вигляд порошку
фото із відкритих джерел

Новий замінник крові ErythroMer є універсальним для всіх груп, і має вигляд порошку, який можна змішати з будь-яким фізіологічним розчином у польових умовах

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) інвестувало $46 млн у розробку синтетичної людської крові ErythroMer, що показала непогані результати доклінічних досліджень навесні 2024 року. Про це пише Science.org.

Проект зі створення ErythroMer стартував ще в 2010 році, його ініціатором виступив лікар-дослідник з медичної школи Університету Меріленду (UMD) Аллан Доктор. У 2016 році проект, що перебував у стадії ідеї, оформився в компанію KaloCyte на базі цього ж університету, до вченого приєдналися його колеги Діпанджан Пан і Філ Спінелла.

 ErythroMer виготовляється з «переробленого» людського гемоглобіну – білка в еритроцитах, який переносить кисень з легені до решти тіла.

Причиною того, що Пентагон вирішив форсувати розробку вливанням інвестицій, стала напружена ситуація у світі: зростання військових конфліктів, надзвичайні події з численними жертвами, катаклізми. 

У січні 2022 року Американський Червоний Хрест, який розподіляє 40% донорської крові в Штатах, оголосив про першу в історії національну кризу крові, оскільки її запаси опинилися на небезпечно низькому рівні. Тим часом від геморагічного шоку, спричиненого гострою крововтратою, щороку помирають приблизно 20 тис. людей у ​​США та два мільйони у всьому світі. Як зазначає Science.org, термін придатності донорської крові становить 42 дні. І її часто критично не вистачає.

За твердженням розробників, ErythroMer може зберігатися до двох років, при цьому його сумісність із типами крові є універсальною. ErythroMer у вигляді порошку можна змішати з будь-яким фізіологічним розчином у польових умовах – наприклад, у зоні бойових дій та для польових шпиталів. Його можна вводити пораненому, щоб підтримувати, доки постраждалого не доставлять до лікарні.

За даними Science.org, у світі існує кілька розробок замінника крові на основі гемоглобіну (HBOC). Найуспішніший із них – «Гемопюр» (Hemopure), створений із застосуванням бичачого гемоглобіну і який завоював популярність на ранніх етапах. У тому числі його схвалили у Південній Африці у 2001 році, де через кризу поширення ВІЛ переливання крові стало ризикованим, щоб проводити цю процедуру під час операцій. Проте досі препарат використовували переважно у ситуаціях, коли звичайне переливання крові було неможливо. 

До слова, Кабінет міністрів дозволив постачання донорської крові в Україну з-за кордону у разі екстреної необхідності. Як пояснили у відомстві, з початку повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові та її компонентах зросла на понад 40%. У Кабміні заявили, що наразі Україна забезпечена донорською кров'ю на 100%. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів РФ.

Читайте також: МОЗ назвало сім міст України, де бракує всіх груп донорської крові
Теги: здоров'я США лікар наука Пентагон група крові кров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія після засідання Ради Безпеки ООН пригощала ланчем з котлетою по-київськи
Котлети по-київськи від Москви для Радбезу ООН
10 липня, 12:33
Імміграційна та митна поліція США затримала ймовірних терористів
Причетні до ІДІЛ? У США затримано групу громадян Таджикистану
12 червня, 10:13
Вчені запропонували метод ходьби, який спалює найбільше калорій
Як швидше схуднути під час ходьби? Американські вчені запропонували новий спосіб
18 червня, 10:15
Більшість центральних банків заявили, що очікують зниження частки долара у світових резервах
Дедалі більше країн роблять ставку на золото замість доларів – Business Insider
21 червня, 18:33
Байден запевнив, що не припинятиме участь у президентських виборах
Байден прокоментував свою участь у президентських виборах
5 липня, 17:21
Китай може зіграти величезну роль у врегулюванні війни, адже Росія дуже залежить від свого ринку експорту
Зеленський назвав країни, які можуть зупинити війну в Україні
6 липня, 14:10
Користуватись автоматом із продажу куль максимально легко
«Швидко і просто». У супермаркетах США з'явилися автомати з продажу боєприпасів
10 липня, 08:56
Одну ЗРК Patriot Україні нададуть США, ще дві – Німеччина та Румунія, а ще одну Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами
Нові Patriot і не тільки: партнери анонсували значне зміцнення ППО України
10 липня, 02:22
Зустріч політиків відбулася в будинку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді
Обговорювали «мирну місію» щодо України: Орбан зустрівся із Трампом
Сьогодні, 07:45

Політика

Для польових шпиталів: Пентагон інвестує захмарну суму у розробку замінника крові
Для польових шпиталів: Пентагон інвестує захмарну суму у розробку замінника крові
Схвалення Українського договору: як завершився ювілейний саміт НАТО
Схвалення Українського договору: як завершився ювілейний саміт НАТО
США, Канада та Фінляндія уклали «Льодовий пакт»: чим він загрожує Росії
США, Канада та Фінляндія уклали «Льодовий пакт»: чим він загрожує Росії
The Moscow Times поповнило список «небажаних організацій» у Росії
The Moscow Times поповнило список «небажаних організацій» у Росії
Посол України в Туреччині пояснив, чому на полі бою немає турецьких танків
Посол України в Туреччині пояснив, чому на полі бою немає турецьких танків
Обговорювали «мирну місію» щодо України: Орбан зустрівся із Трампом
Обговорювали «мирну місію» щодо України: Орбан зустрівся із Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
20K
«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
15K
На Хмельниччині лунають вибухи
6188
Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)
5411
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Вчора, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
10 липня, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua