Американські вчені створили вакцину проти усіх штамів коронавірусу

Дослідники працювали над розробкою універсальної вакцини понад два роки

У Сполучених Штатах Америки дослідники з Армійського науково-дослідницького інституту імені Волтера Ріда, який підпорядкований Пентагону, створили вакцину, яка, за їхніми словами, буде ефективною проти всіх штамів Covid-19, включно зі штамом «Омікрон», пише військовий ресурс Defence One.

«Протягом декількох тижнів вчені з Інституту досліджень Уолтера Ріда очікують оголосити, що вони розробили вакцину, ефективну проти Covid-19 і всіх його варіантів, навіть «Омікрону», а також від попередніх вірусів SARS- походження, які вбили мільйони людей у всьому світі», – йдеться у публікації.

Розробники вакцини SpFN завершили її випробування на тваринах раніше цього року з позитивними результатами. Цього місяця також завершилася перша фаза випробування вакцини на людях, що також дало позитивні результати, які поки що проходять остаточну перевірку. Детальна інформація про цю вакцину опублікована на сайті армії США.

На відміну від наявних вакцин, SpFN використовує білок у формі футбольного м'яча з 24 гранями, що дає змогу прикріпити шипи декількох штамів коронавірусу на різних гранях білка. Дослідники працювали над розробкою цієї вакцини понад два роки.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив план боротьби з «Омікроном».

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