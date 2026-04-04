Що робити після укусу кліща: лікарка назвала головну помилку

За словами Ольги Голубовської, спектр інфекцій, які переносять кліщі, значно ширший, ніж зазвичай вважають

В Україні кліщі є переносниками не лише кліщового енцефаліту та хвороби Лайма, але й низки інших небезпечних інфекцій. Як інформує «Главком», про це заслужена лікарка України, інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Голубовської, спектр інфекцій значно ширший, ніж зазвичай вважають. Кліщі переносять також ще декілька збудників, таких як бабезіоз, ерліхіоз, анаплазмоз. Вони погано діагностуються, зазначила лікарка. Проте така проблема з кліщами є не тільки в Україні, а й в інших країнах.

Голубовська наголошує, що після укусу кліща не варто робити одну з найпоширеніших помилок – нести його на аналіз.

«Точно чого не треба робити – це бігти і досліджувати цього кліща на борелії (бактерії, що викликають хворобу Лайма, – ред.). Такого немає ніде в світі, тому що цей аналіз ніяк не впливає на наше рішення. Тобто навіть якщо в ПЛР-тесті знайдені борелії в кліщі, це зовсім не означає, що людина захворіє на хворобу Лайма. Адже наш організм створений так, що від будь-якого захворювання, навіть від інфікованих переносників, не 100% людей хворіє», – наголосила Ольга Голубовська.

Водночас, зазначила вона, відсутність збудника в аналізі також не гарантує безпеки. Зокрема, тому що чутливість цього аналізу не дуже висока.

«Що треба робити – це з профілактичною метою, згідно з міжнародними рекомендаціями, прийняти відповідний препарат – «Доксициклін». 200 мг –разова доза, якщо кліщ був менше, ніж три доби. Найбільша небезпека, звичайно, це коли тривале присмоктування кліща. Якщо ви його зняли в перші 24 години або в перші години, то ризик передачі інфекцій дуже невисокий і навіть не всі лікарі рекомендують таку профілактику», – зазначила лікарка-інфекціоніст.

Одним із ключових симптомів хвороби Лайма, за словами Ольги Голубовської, є кільцеподібне почервоніння шкіри – кільцева еритема навколо укусу. Однак воно з’являється не завжди. Тож варто звертати увагу на клінічні прояви і звертатись до лікаря.

«Яскравим проявом ранньої стадії хвороби Лайма є так звана кільцева еритема, яка з'являється протягом зазвичай першого місяця. І тоді ми вже призначаємо лікування, причому лікування при цьому захворюванні призначається без лабораторного підтвердження», – наголосила лікарка.

Окремо Ольга Голубовська пояснила, як правильно видаляти кліща. Це можна зробити спеціальним засобами, ниткою або просто викручувати його. В жодному разі не поливати його олією, спиртом чи підпалювати. Адже так можна лише нашкодити собі.

Як відомо, із настанням тепла у Києві та області розпочався сезон активності кліщів. Фахівці попереджають: весна – піковий період їхньої агресивності. Попри поширені міфи, кліщі не вміють літати та не стрибають із дерев. Натомість вони чатують на жертву в траві та на невисоких кущах.

До слова, у США виявили зростання кількості випадків розвитку рідкісної алергії на м’ясо через укуси кліщів. Алергія викликає небезпечну для життя реакцію на кілька видів м'яса або продуктів тваринного походження. У список небезпечних продуктів для людей з цим синдромом входять свинина, яловичина, кролятина, баранина, оленина, желатин, молоко, деякі молочні продукти та деякі фармацевтичні продукти.