Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)

Іванна Гончар
Ці пальми можуть жити від 40 до 80 років, і лише наприкінці життя випускають величезне суцвіття з мільйонами дрібних кремово-білих квітів
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми таліпот, які роблять це лише один раз за все життя. Це сталося через десятиліття після того, як їх висадили у парку Фламенго у 1960-х роках. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Йдеться про унікальне природне явище: ці пальми можуть жити від 40 до 80 років, і лише наприкінці життя випускають величезне суцвіття з мільйонами дрібних кремово-білих квітів. Після цвітіння рослина поступово відмирає.

Пальми походять з Індії та Шрі-Ланки, але в Ріо вони зацвіли майже одночасно. Як пояснюють біологи, це пов’язано з тим, що дерева були висаджені разом і розвивалися в однакових умовах.

Рідкісне цвітіння вже привернуло увагу місцевих жителів і туристів. Люди зупиняються в парку, щоб побачити незвичайне явище та зробити фото.

Інженер Вінісіус Ванні зізнається, що хотів би навіть виростити такі пальми сам: «Я, мабуть, не побачу їх цвітіння, але вони залишаться для майбутніх поколінь», – сказав він.

Фахівці пояснюють: одна пальма може дати до 25 млн квітів, використовуючи енергію, яку накопичувала десятиліттями. Якщо вони запиляться, з’являться плоди, з яких можуть вирости нові дерева.

Біолог Алін Сааведра наголошує, що це явище має і символічний зміст. «Цей вид пальми дає нам роздуми про часовість, адже його тривалість життя приблизно така ж, як у людини», – зазначає він.

За словами науковців, інтерес до таких подій може допомогти людям більше цінувати природу та її збереження.

До слова, експедиція біологів у густих джунглях індонезійського острова Суматра завершилася емоційним та історичним моментом: вченим вдалося знайти найрідкіснішу у світі квітку – Rafflesia hasseltii. Біолог, який очолював пошуки, розплакався на місці, оскільки ця знахідка стала кульмінацією 13 років напружених досліджень та пошуків. 

