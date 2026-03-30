Вибухи в Росії, атака на Чернігів, заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 30 березня 2026 року

У російському Таганрозі прогриміли вибухи, окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігові, ціни на нафту Brent перевищили $115 за барель, кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 березня:

У російському Таганрозі прогриміли вибухи

Увечері, 29 березня, у російському місті Таганрог прогриміла серія вибухів. Регіон опинився під атакою дронів, також оголошувалась ракетна небезпека.

За даними моніторингових каналів, у місті пролунали десятки вибухів, зафіксовано влучання. Як зазначила місцева влада, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

У Чернігові окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури. «Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні. Чим саме обстріляли місто поки не повідомляється.

Ціни на нафту Brent перевищили $115 за барель

Світові ціни на нафту знову різко зросли. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила 115 доларів за барель, досягнувши приблизно 115,7 долара.

Зростання становило близько 3% лише за добу. Так, ще у п’ятницю Brent торгувалась на рівні близько 112,5 долара за барель. Одночасно подорожчала й американська нафта марки WTI.

Трамп зробив заяву про переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість встановлення контролю над іранською нафтою, зокрема через потенційне захоплення стратегічного острова Харг.

За словами президента, непрямі переговори між США та Іраном відбуваються через посередників, зокрема Пакистан, і демонструють прогрес. Він також заявив, що угоду можна досягти доволі швидко: «Угоду можна було б укласти досить швидко».

Інші важливі новини: