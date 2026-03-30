Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в Росії, атака на Чернігів, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 30 березня 2026 року

У російському Таганрозі прогриміли вибухи, окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігові, ціни на нафту Brent перевищили $115 за барель, кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 березня:

У російському Таганрозі прогриміли вибухи

Увечері, 29 березня, у російському місті Таганрог прогриміла серія вибухів. Регіон опинився під атакою дронів, також оголошувалась ракетна небезпека.

За даними моніторингових каналів, у місті пролунали десятки вибухів, зафіксовано влучання. Як зазначила місцева влада, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. 

У Чернігові окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури.  «Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні. Чим саме обстріляли місто поки не повідомляється.

Ціни на нафту Brent перевищили $115 за барель

Світові ціни на нафту знову різко зросли. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила 115 доларів за барель, досягнувши приблизно 115,7 долара. 

Зростання становило близько 3% лише за добу. Так, ще у п’ятницю Brent торгувалась на рівні близько 112,5 долара за барель. Одночасно подорожчала й американська нафта марки WTI. 

Трамп зробив заяву про переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість встановлення контролю над іранською нафтою, зокрема через потенційне захоплення стратегічного острова Харг. 

За словами президента, непрямі переговори між США та Іраном відбуваються через посередників, зокрема Пакистан, і демонструють прогрес. Він також заявив, що угоду можна досягти доволі швидко: «Угоду можна було б укласти досить швидко».

Інші важливі новини:

  1. Чисельність військових США на Близькому Сході перевищила 50 тис. 
  2. Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом.
Теги: нафта окупанти місцева влада Дональд Трамп Пакистан Чернігів місто влада небезпека переговори росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua