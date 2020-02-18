Китай визнає померлих від коронавірусу медиків мучениками



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Медичних працівників, які померли під час боротьби з епідемією Covid-19, офіційно визнають мученикам

З початку епідемії коронавірусом заразилися понад 1700 співробітників системи охорони здоров'я Китаю

У Китаї медичних працівників, які померли під час боротьби з епідемією коронавірусу Covid-19, офіційно визнають мучениками.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що «Китай надасть лікарям, медсестрам і медикам, які померли під час боротьби з вірусом, - статус мучеників».

З початку епідемії коронавірусом заразилися понад 1700 співробітників системи охорони здоров'я, деякі з них померли.

Серед померлих - офтальмолог Лі Веньлян, який першим намагався попередити про небезпечний вірус, і Лю Чжімін, головний лікар госпіталю в Ухані.

Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.