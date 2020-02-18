Китай визнає померлих від коронавірусу медиків мучениками
З початку епідемії коронавірусом заразилися понад 1700 співробітників системи охорони здоров'я Китаю
У Китаї медичних працівників, які померли під час боротьби з епідемією коронавірусу Covid-19, офіційно визнають мучениками.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що «Китай надасть лікарям, медсестрам і медикам, які померли під час боротьби з вірусом, - статус мучеників».
З початку епідемії коронавірусом заразилися понад 1700 співробітників системи охорони здоров'я, деякі з них померли.
Серед померлих - офтальмолог Лі Веньлян, який першим намагався попередити про небезпечний вірус, і Лю Чжімін, головний лікар госпіталю в Ухані.
Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни
Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.