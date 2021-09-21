«Слуга народу» розповів, що може стимулювати нардепів вакцинуватися

Корнієнко вважає ,що «постійне методичне здавання ПЛР-тестів щодня депутатами збільшить їхнє бажання вакцинуватися»

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко визначив, що може посилити бажання народних депутатів вакцинуватися проти Covid-19.

Відповідаючи на запитання «Уніан» щодо того, що в парламенті начебто вакциновані менш як 50% нардепів, і скільки депутатів вакциновано у фракції «Слуга народу», Корнієнко сказав:

«Не знаю. Ми облік не робимо, бо це порушення прав людини. Ми ж не можемо їх змусити вакцинуватися».

Він додав, що судячи, зокрема, з повідомлень у медіа та соцмережах, «багато хто вакцинувався».

«Точну цифру вам ніхто не скаже», – зазначив депутат.

Водночас на запитання щодо пропозицій впровадити допуск до роботи в парламенті лише щеплених від Covid-19 депутатів або ж тих, хто здав ПЛР-тест, Корнієнко зауважив: «По ПЛР-тестам – я прихильник цього... Я думаю, що постійне методичне здавання ПЛР-тестів щодня депутатами збільшить їхнє бажання вакцинуватися».

Напередодні голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що зараз в парламенті пройшли вакцинацію від коронавірусу не більше як 50% народних депутатів. Він назвав це «ганьбою».

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.