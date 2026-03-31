Тарантули атакують Дніпропетровщину. Науковець пояснив причину та чи варто боятися

Отрута павука може нести загрозу людям, які схильні до алергії

Мешканці Дніпропетровської області дедалі частіше почали фіксувати появу пауків-тарантул у межах міст. Через аномально теплу весну ці найбільші павуки України активізувалися ще у березні. Які саме види павуків можна побачити найчастіше в Україні і чи є від них загроза. Про це все «Главкому» розповів еколог, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету Вадим Манюк.

За словами еколога Вадима Манюка, павуки – теплолюбиві тварини, тому їх найчастіше можна спостерігати в південних областях України.

«Клімат півдня – для них ідеальній. Одеська, Херсонська області. Зараз ми говоримо про Дніпропетровську область. Оскільки нині тепла погода, рання весна, вони прокинулися і їх можна помітити в інших регіонах», – зазначає Вадим Манюк.

Як зазначає науковець, зазвичай тарантули живуть у степу, проте раннє потепління порушило їхній природний цикл. Павуки шукають їжу та нові місця для розселення, часто випадково потрапляючи на територію людських поселень.

«Павуки зараз активні і ця активність зберігатиметься до початку червня. Так само отрута павуків – небезпечна до початку літа», – попереджає науковець.

Але разом з тим, як твердить Вадим Манюк, ті павуки, яких можна помітити в Україні, серйозної загрози життю людини не несуть.

«Тарантул – найбільш поширений в наших краях, він безпечний, отрута – не смертельна для людини. Це – не каракурт, хоча вони теж трапляться, але вони не смертельні в наших умовах», – розповідає Вадим Манюк.

Також Вадим Манюк попередив, що не варто провокувати павука, вони самі не нападуть.

«Вони самі не атакують, не треба атакувати самому. Для собак, кішок також павуки – безпечні. Якщо ж ваша тварина захоче погратися з павуком, то краще відтягти її», – радить науковець.

Якщо ж так сталося, що вас вкусив павук, панікувати не варто. Експерт зазначає, що укус не вб’є, але може бути: біль, набряк і температура.

Також науковець порадив, як діяти, якщо до вашого будинку заповз павук.

«Якщо ви смілива людина, краще накрити павука банкою і винести в безпечне місце. Вбивати не варто», – додає Вадим Манюк.

Тарантул

Тарантул – великий (до 4 см) павук. Через свої великі розміри та токсичну отруту деякі види можуть бути небезпечними для людини. Селяться вони переважно в норах. Ловильних сіток не будують, підстерігають здобич із засідки. Самка восени відкладає від 100 до 400 яєць, із яких навесні виходять молоді павуки.

Фахівці заспокоюють: хоча тарантул не є смертельно небезпечним для людини, але його укус досить болючий і за відчуттями нагадує укус шершня. Біль може зберігатися протягом доби. У місці укусу можна побачити дві плями, що знаходяться одна від одної на відстані 3-15мм

Каракурт

Каракурт – є небезпечним для людини видом павуків. Його отрута має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму.

Трапляється на півдні України в степових регіонах. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Вони мають досить скромні розміри – самка від 10 до 20 мм, а самець максимум 6-7 мм. Небезпеку для людини представляють виключно самки, тому що самець не здатен прокусити шкіру людини.

Чорна вдова

Чорна вдова має вісім очей, які розташовуються у два ряди. Ноги без товстих шипів, але з численними щетинками. Черевце часто округле, навіть кулясте. Самка досягає 2 см, оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження у неї на черевці з'являються червоні цяточки.

Самці менші від самок. Після спарювання, якщо самець не встигає втекти, самка його з'їдає, за що й отримала назву «чорна вдова».

Чорна вдова не агресивна по відношенню до людини і кусає лише для самозахисту в безвихідній ситуації (якщо, наприклад, павука придавити рукою)

Як вберегтися від укусу павука

Оглядати взуття,

вдягати легкий світлий закритий одяг,

намагатись уникати відвідування місць перебування отруйних павуків.

Що робити, якщо вкусив павук

За можливості запам’ятайте або сфотографуйте павука.

Якщо павук вкусив у кінцівку, знерухомте її.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.

Місце укусу потрібно промити господарським милом чи обробити спиртом.

На місце укусу варто накласти чисту суху пов’язку.

Пийте воду або чай невеликими порціями.

Якщо є аптечка, випийте одну-дві таблетки ліків проти алергії.

Зверніться до лікаря.

