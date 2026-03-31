Тарантули атакують Дніпропетровщину. Науковець пояснив причину та чи варто боятися
Отрута павука може нести загрозу людям, які схильні до алергії
Мешканці Дніпропетровської області дедалі частіше почали фіксувати появу пауків-тарантул у межах міст. Через аномально теплу весну ці найбільші павуки України активізувалися ще у березні. Які саме види павуків можна побачити найчастіше в Україні і чи є від них загроза. Про це все «Главкому» розповів еколог, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету Вадим Манюк.
За словами еколога Вадима Манюка, павуки – теплолюбиві тварини, тому їх найчастіше можна спостерігати в південних областях України.
«Клімат півдня – для них ідеальній. Одеська, Херсонська області. Зараз ми говоримо про Дніпропетровську область. Оскільки нині тепла погода, рання весна, вони прокинулися і їх можна помітити в інших регіонах», – зазначає Вадим Манюк.
Як зазначає науковець, зазвичай тарантули живуть у степу, проте раннє потепління порушило їхній природний цикл. Павуки шукають їжу та нові місця для розселення, часто випадково потрапляючи на територію людських поселень.
«Павуки зараз активні і ця активність зберігатиметься до початку червня. Так само отрута павуків – небезпечна до початку літа», – попереджає науковець.
Але разом з тим, як твердить Вадим Манюк, ті павуки, яких можна помітити в Україні, серйозної загрози життю людини не несуть.
«Тарантул – найбільш поширений в наших краях, він безпечний, отрута – не смертельна для людини. Це – не каракурт, хоча вони теж трапляться, але вони не смертельні в наших умовах», – розповідає Вадим Манюк.
Також Вадим Манюк попередив, що не варто провокувати павука, вони самі не нападуть.
«Вони самі не атакують, не треба атакувати самому. Для собак, кішок також павуки – безпечні. Якщо ж ваша тварина захоче погратися з павуком, то краще відтягти її», – радить науковець.
Якщо ж так сталося, що вас вкусив павук, панікувати не варто. Експерт зазначає, що укус не вб’є, але може бути: біль, набряк і температура.
Також науковець порадив, як діяти, якщо до вашого будинку заповз павук.
«Якщо ви смілива людина, краще накрити павука банкою і винести в безпечне місце. Вбивати не варто», – додає Вадим Манюк.
Тарантул
Тарантул – великий (до 4 см) павук. Через свої великі розміри та токсичну отруту деякі види можуть бути небезпечними для людини. Селяться вони переважно в норах. Ловильних сіток не будують, підстерігають здобич із засідки. Самка восени відкладає від 100 до 400 яєць, із яких навесні виходять молоді павуки.
Фахівці заспокоюють: хоча тарантул не є смертельно небезпечним для людини, але його укус досить болючий і за відчуттями нагадує укус шершня. Біль може зберігатися протягом доби. У місці укусу можна побачити дві плями, що знаходяться одна від одної на відстані 3-15мм
Каракурт
Каракурт – є небезпечним для людини видом павуків. Його отрута має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму.
Трапляється на півдні України в степових регіонах. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Вони мають досить скромні розміри – самка від 10 до 20 мм, а самець максимум 6-7 мм. Небезпеку для людини представляють виключно самки, тому що самець не здатен прокусити шкіру людини.
Чорна вдова
Чорна вдова має вісім очей, які розташовуються у два ряди. Ноги без товстих шипів, але з численними щетинками. Черевце часто округле, навіть кулясте. Самка досягає 2 см, оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження у неї на черевці з'являються червоні цяточки.
Самці менші від самок. Після спарювання, якщо самець не встигає втекти, самка його з'їдає, за що й отримала назву «чорна вдова».
Чорна вдова не агресивна по відношенню до людини і кусає лише для самозахисту в безвихідній ситуації (якщо, наприклад, павука придавити рукою)
Як вберегтися від укусу павука
- Оглядати взуття,
- вдягати легкий світлий закритий одяг,
- намагатись уникати відвідування місць перебування отруйних павуків.
Що робити, якщо вкусив павук
- За можливості запам’ятайте або сфотографуйте павука.
- Якщо павук вкусив у кінцівку, знерухомте її.
- Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.
- Місце укусу потрібно промити господарським милом чи обробити спиртом.
- На місце укусу варто накласти чисту суху пов’язку.
- Пийте воду або чай невеликими порціями.
- Якщо є аптечка, випийте одну-дві таблетки ліків проти алергії.
- Зверніться до лікаря.
«Главком» писав, що більшість павуків, які трапляються в Україні, мають отруйні залози. Це – частина їхнього природного механізму полювання, але для людей така отрута в більшості випадків не становить загрози. Зазначається, що небезпечними є ті павуки, хто може прокусити шкіру людини. Але більшість павуків занадто маленькі для цього, а їх щелепи – слабкі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі – сіднейського лійкопавутинного павука.
Коментарі — 0