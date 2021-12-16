Британія побила рекорд за кількістю нових випадків Covid-19. Лікар попередив про небезпеку

Кріс Вітті попередив, що пік нової хвилі пандемії, імовірно, відбудеться за кілька тижнів після Різдва

Країна одночасно переживає дві хвилі пандемії

Минулої середи у Великій Британії було зафіксовано рекордну кількість нових заражень коронавірусом від початку пандемії. Про це під час спільної із британським прем’єром Борисом Джонсоном пресконференції повідомив головний санітарний лікар країни Джозеф Вітті, передає BBC.

15 грудня було зафіксовано 78610 нових заражень – одразу майже на 20 тис. більше, ніж попереднього дня. Попередній добовий рекорд за кількістю заражень в країні становив 68053 зараження і був зафіксований 8 січня поточного року.

Професор Вітті наголосив, що наразі країна, фактично, переживає дві окремі хвилі пандемії, одна з яких обумовлена «дуже швидко зростаючим» штамом «Омікрон», а друга – варіантом «Дельта».

«Я побоююся, що протягом наступних кількох тижнів буде багато побитих рекордів, оскільки ставки продовжують зростати», – додав він.

На думку медика, вже у найближчі тижні швидке розповсюдження штаму «Омікрон» створить суттєве навантаження на систему охорони здоров’я країни.

«Я побоююся, що збільшиться кількість пацієнтів з «Омікрон»-штамом, які лягатимуть до лікарні, потраплятимуть у відділення інтенсивної терапії. На мою думку, це стане очевидним досить скоро після Різдва», – наголосив головний санітарний лікар Великої Британії.

В свою чергу, голова Британського уряду Борис Джонсон наголосив на необхідності отримання мешканцями країни третьої, «бустерної» дози вакцини та закликав поводитися максимально обережно в період різдвяних свят.

Прем'єр додав, що наразі уряд не планує скасовувати різдвяні заходи, обмежуючи зібрання чи закриваючи паби та ресторани, однак, у разі, якщо кількість госпіталізацій стрімко зростатиме, керівництво країни готове до таких кроків.

Нагадаємо, у світі зафіксували першу смерть від «Омікрону».

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