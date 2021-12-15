Влада Мукачева розіграла серед вакцинованих автомобіль

Вакцинований щасливчик своїй перемозі спочатку навіть не повірив

Міська влада Мукачева розіграла автомобіль серед громадян, які пройшли повний курс Covid-вакцинації. Під час першого етапу конкурсу розігрувалися телевізори, велосипеди, електросамокати, повідомляє пресслужба міськради.

«Сьогодні у Мукачеві визначили переможця другого етапу акції «Вакцинуйся. Збережи життя». Ним став Марченко Андрій Андрійович, переможець акції отримає позашляховик», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вакцинований щасливчик своїй перемозі спочатку навіть не повірив.

Також міськрада розіграла два телевізори, оскільки два переможці акції першого етапу не підтвердили наявність необхідних документів.

Під час першого етапу розігрували 45 призів: 15 телевізорів, 15 електросамокатів, 15 велосипедів.

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