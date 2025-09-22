Головна Світ Соціум
Авіакомпанії вигадали підступний спосіб отримати більше грошей з пасажирів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Авіакомпанії вигадали підступний спосіб отримати більше грошей з пасажирів
Авіакомпанії хочуть, щоб більше мандрівників бронювали місця преміум-класу
фото із відкритих джерел

Авіакомпанії роблять економ-клас меншим, щоб пасажири купували дорожчі квитки

Авіакомпанії зменшують розмір місць в економ-класі, щоб стимулювати пасажирів купувати дорожчі квитки в преміум-клас. Ця стратегія спрямована на збільшення прибутків, оскільки основний дохід надходить саме від продажу місць із підвищеним комфортом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun.

Чому так відбувається?

За словами експертів, авіакомпанії роблять це, оскільки продаж квитків в економ-клас лише покриває базові витрати, тоді як справжні гроші заробляються на продажу квитків у преміум, бізнес або перший клас. Зменшуючи кількість або розмір стандартних місць, авіаперевізники звільняють простір для більш прибуткових салонів у літаку.

«Це вигідна стратегія, оскільки вона залишає більше місця для клієнтів з вищою платоспроможністю та спонукає пасажирів економ-класу до підвищення класу обслуговування для комфортнішої подорожі», – йдеться у матеріалі.

Сет Міллер, редактор paxex.aero, зазначив, що авіакомпанії зосереджені на отриманні більшого доходу від пасажирів преміум-класу. Він навів як приклад американського перевізника Southwest Airlines, який зменшив простір для ніг в економ-класі, щоб звільнити місце для сидінь з додатковим простором.

«Ще однією причиною розширення преміум-класу є попит і пропозиція, оскільки авіакомпанії за останні п'ять років спостерігають різке зростання вартості квитків», – йдеться у статті.

Преміум-клас: що пропонують пасажиру

Місця в преміум-економ-класі зазвичай мають на 13-18 см більше простору для ніг, а також на 5-10 см ширші сидіння і більший кут нахилу спинки. Крім того, пасажири отримують пріоритетну реєстрацію та посадку, додаткову норму багажу, підніжки та покращене харчування. Однак вартість такого квитка може бути на 30-100% дорожчою за стандартний економ.

Наприклад, квиток авіакомпанії Virgin Atlantic з Лондона до Нью-Йорка в економ-класі коштує від £356, тоді як квиток у преміум-класі на ті ж дати обійдеться від £1,692.

Нагадаємо, дві великі авіакомпанії, Vietnam Airlines та Vietjet Air, запроваджують суворіші правила для ручної поклажі. Відтепер пасажирам заборонено використовувати зовнішні акумулятори, такі як повербанки, на борту літака. 

Раніше літак авіакомпанії American Airlines перервав політ через зіткнення з птахами у США. 

