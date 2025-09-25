Україна запровадила ветеринарні обмеження щодо Азербайджану

Україна заборонила ввезення тварин та продуктів з Азербайджану через ящур

Україна запровадила тимчасове обмеження на ввезення з Азербайджану сприйнятливих до ящуру тварин, генетичного матеріалу, а також сировини та продуктів тваринного походження. Причиною стало виявлення спалаху цього захворювання на території Азербайджанської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Східне міжрегіональне Головне управління Держпродспоживслужби.

Як повідомляє відомство, відповідне розпорядження було видане 19 вересня 2025 року Головним державним ветеринарним інспектором.

фото: Держпродспоживслужба

Ящур – надзвичайно заразне вірусне захворювання, що вражає парнокопитних тварин: велику та дрібну рогату худобу, свиней, кіз, овець, а також диких тварин. Хвороба супроводжується лихоманкою, утворенням виразок у ротовій порожнині, на носі, вимені, копитах і призводить до значних економічних збитків у тваринництві.

Виняток становлять лише молочні продукти, що пройшли спеціальну термічну обробку, яка гарантує знищення збудника ящуру. Захід спрямований на запобігання поширенню небезпечного вірусу на території України.

Нагадаємо, Туреччина закриє всі ринки худоби, щоб контролювати поширення висококонтагіозної хвороби – ящура. Про це пише «Главком» з посиланням на Міністерство сільського господарства Туреччини, яке цитує Reuters.

Влада пояснює закриття ринків високим ризиком поширення вірусу через активну торгівлю худобою та переміщення тварин після свята Ід аль-Адха, яке супроводжується масовими закупівлями та забоєм тварин.