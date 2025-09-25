Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Україна запровадила ветеринарні обмеження щодо Азербайджану

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна запровадила ветеринарні обмеження щодо Азербайджану
Виняток становлять лише молочні продукти
фото з відкритих джерел

Україна заборонила ввезення тварин та продуктів з Азербайджану через ящур

Україна запровадила тимчасове обмеження на ввезення з Азербайджану сприйнятливих до ящуру тварин, генетичного матеріалу, а також сировини та продуктів тваринного походження. Причиною стало виявлення спалаху цього захворювання на території Азербайджанської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Східне міжрегіональне Головне управління Держпродспоживслужби.

Як повідомляє відомство, відповідне розпорядження було видане 19 вересня 2025 року Головним державним ветеринарним інспектором.

Україна запровадила ветеринарні обмеження щодо Азербайджану фото 1
фото: Держпродспоживслужба
Ящур – надзвичайно заразне вірусне захворювання, що вражає парнокопитних тварин: велику та дрібну рогату худобу, свиней, кіз, овець, а також диких тварин. Хвороба супроводжується лихоманкою, утворенням виразок у ротовій порожнині, на носі, вимені, копитах і призводить до значних економічних збитків у тваринництві.

Виняток становлять лише молочні продукти, що пройшли спеціальну термічну обробку, яка гарантує знищення збудника ящуру. Захід спрямований на запобігання поширенню небезпечного вірусу на території України.

Нагадаємо, Туреччина закриє всі ринки худоби, щоб контролювати поширення висококонтагіозної хвороби – ящура. Про це пише «Главком» з посиланням на Міністерство сільського господарства Туреччини, яке цитує Reuters.

Влада пояснює закриття ринків високим ризиком поширення вірусу через активну торгівлю худобою та переміщення тварин після свята Ід аль-Адха, яке супроводжується масовими закупівлями та забоєм тварин.

Читайте також:

Теги: Азербайджан тварини імпорт експорт хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На АЗС Росії дефіцит бензину
На російських АЗС почалися проблеми з бензином: введено обмеження на продаж
Сьогодні, 07:48
Тварини поїдають квіти, обгризають кущі й дерева, пасуться на дитячому майданчику
Місто на Житомирщині тероризує стадо кіз
21 вересня, 17:14
Зеленський: Є попит на нашу зброю
Україна частково відкриває експорт зброї – президент
19 вересня, 20:49
Україною шириться новий вірус: лікар розповів про симптоми
Україною шириться новий вірус: лікар розповів про симптоми
17 вересня, 04:50
Один із магазинів мережі «Фора» потрапив у скандал через жорстоке поводження з безпритульною твариною
Скандал в Ірпені: працівники «Фори» задушили кота, відкрито кримінальне провадження
16 вересня, 09:21
Кіра Рудик показала маленьке кошеня на ім'я Драко
Голова партії «Голос» Кіра Рудик показала нового члена родини
15 вересня, 14:46
Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting
Зміна граничних цін на ринку електроенергії підтримала стабільність української енергосистеми – ExPro Consulting
10 вересня, 19:19
Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан
5 вересня, 04:31
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
27 серпня, 16:16

Здоров'я

Україна запровадила ветеринарні обмеження щодо Азербайджану
Україна запровадила ветеринарні обмеження щодо Азербайджану
Прогноз магнітних бур на 25-27 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 вересня: якою буде сонячна активність
Україною шириться новий вірус: лікар розповів про симптоми
Україною шириться новий вірус: лікар розповів про симптоми
Прогноз магнітних бур на 16-18 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua