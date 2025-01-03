Президентка Єврокомісії скасувала візит до Польщі через пневмонію

Урсула фон дер Ляєн скасувала свої зобов'язання на перші два тижні січня

У Польщі мало відбутися виїзне засідання Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит до Польщі. Причиною цьому стала важка пневмонія. Про це заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер у коментарі PAP

Фон дер Ляєн мала головувати на виїзному засідання Єврокомісії у Польщі, запланованому на 9-10 січня. Через хворобу глави Єврокомісії засідання відбудеться в інший час.

«Президентка фон дер Ляєн скасувала свої зобов'язання на перші два тижні січня», – повідомив речник Єврокомісії.

Раніше повідомлялося про проведення церемонії пов'язаної з початком польського головування в ЄС, але присутність фон дер Ляєн на урочистому заході не була запланована.

Нагадаємо, Польща розпочала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме з 1 січня до 30 червня 2025 року. Одним із ключових завдань Варшави на цей період визначено посилення безпеки Європи в умовах геополітичної напруженості.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Україна покладає значні сподівання на період головування Польщі в Раді Європейського Союзу. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на значний прогрес щодо переговорів про вступ до Євросоюзу під час головування Польщі.

До слова, європейські столиці роздратовані через ухвалення головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн важливих рішень. Йдеться, зокрема, про торгову угоду про вільну торгівлю ЄС із країнами Південноамериканського спільного ринку.