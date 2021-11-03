82-річна українка щодня тренується на місцевому спортмайданчику (фото, відео)

Завдяки фізичним вправам жінка покинула палицю, на яку спиралася під час ходьби упродовж 30 років

Виконувати вправи жінка почала через проблеми зі здоров’ям

Щодня упродовж останніх семи місяців 82-річна мешканка Бердичева, що на Житомирщині, Меланія Курсіна займається фізичними вправами на спортивному майданчику у центрі міста. Через свою наполегливість бабуся вже стала місцевою знаменитістю, повідомляє Суспільне.

Понад 30 років Меланія Курсіна ходила, постійно спираючись на палицю. Нещодавно син порадив їй спробувати зайнятися фізичними вправами задля поліпшення свого стану здоров’я

«У мене дуже боліли ноги, – каже Меланія Курсіна. – Попухли. Відкладення солей. Ночами не могла спати. Років 30, як не більше. І лопухи клала, і листя хріну прикладала. Чого тільки не приймала. До лікарні ходила. Різні пігулки приписували. Нічого не допомагало. А зарядка – найкраща. Це син мені порадив», – розповідає пані Меланія.

Спочатку жінка займалася вдома, виконуючи вправи, які порадив син, Ігор Курсін. Пізніше він відвів матір на спортивний майданчик та показав, які тренажери їй потрібні. Після тренувань без палиці жінка долає і сходинки у під'їзді. Меланія вдячна синові. Він, у свою чергу, радіє за поліпшення фізичного стану матері.

«Мама – найдорожча людина на світі. Я пов'язаний з фізичною культурою, працюю у сфері спорту, тому і запропонував мамі відвідувати спортивний майданчик, дав певний перелік вправ. І ось, Богу дякувати, вона їх виконує. А найголовніше, що фізичні вправи їй допомагають, і це сприяє здоров'ю», – повідомив Ігор Курсін.

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