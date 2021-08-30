У дитячому таборі на Херсонщині раптово померла дівчина

За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією

У дитячому таборі «Буревісник», що на Арабатській стрілці на узбережжі Азовського моря, під час виступу на сцені знепритомніла і померла 15-річна дівчина. Про це повідомляє пресслужба підприємства «АрселорМиттал», якому належить табір

Трагедія сталась 29 серпня близько 21:00. У той вечір дівчинка виступала на сцені разом із іншими дітьми.

Згідно з повідомленням, медики табору надали дівчинці першу медичну допомогу, провели реанімаційні заходи та викликали «швидку» з Генічеська. Зрештою, лікарі табору вирішили не чекати на карету і повезли дитину до лікарні самотужки, на машині закладу.

Проте, на жаль, реанімаційні заходи лікарів табору та лікарні не допомогли. В реанімаційному відділенні Генічеської лікарні констатували смерть дівчинки.

За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією.

У компанії кажуть, що, згідно з медичною довідкою дівчини, проблем зі здоров’ям вона не мала: жодних діагнозів та рекомендацій лікаря щодо обмеження фізичної активності.

За словами педагогів, які приводяться у повідомленні, дівчина була «активною та ініціативною, лідеркою, капітаном загону, завжди брала участь в усіх таборових заходах та часто сама вигадувала цікаві розваги для дітей».

За фактом смерті дитини в таборі проводиться спеціальне розслідування.

До слова, нещодавно у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі зафіксували спалах захворювання на Cоvid-19. Експрес-тести підтвердили хворобу у понад 40 дітей.

У трьох з чотирьох госпіталізованих вихованців дитячого табору «Молода гвардія», де зафіксували спалах коронавірусу, діагностували ускладнення від хвороби.

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