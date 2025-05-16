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Тисячі поранених військових мріють стати батьками: гендиректор лікарні пропонує рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Тисячі поранених військових мріють стати батьками: гендиректор лікарні пропонує рішення
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова – одна з найстаріших багатопрофільних лікувальних медичних установ України
фото з відкритих джерел

Риженко: Треба робити Центр репродукції в лікарні Мечникова, де можуть почати життя нові українці, народжені від Героїв війни

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергій Риженко виступив з ініціативою створити в медзакладі Центр репродукції для військових, які отримали важкі поранення. Приводом стала зворушлива історія 25-річного пораненого захисника Миколи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гендиректора у Facebook.

Сергій Риженко розповів, що військовий Микола одержав важке черепно-мозкові поранення. Наразі він мовчить, не рухається, має апалічний синдром (стан, при якому людина перебуває у свідомості (відкриває очі, дихає самостійно), але не має усвідомленого сприйняття).

Тисячі поранених військових мріють стати батьками: гендиректор лікарні пропонує рішення фото 1
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«Мама, тато, дружина поряд. Любов з першого класу. Микола з Марією одружилися, і через тиждень він одержав повістку і без вагань пішов захищати Батьківщину. Не встиг насолодитися медовим місяцем. Марія не просто плаче – волає: «Я хочу від нього дитину!». Її підтримують батьки Миколи, благаючи лікарів зробити все, щоб їх син мав спадкоємця, якого будуть виховувати, як сина і внука», – розповів Риженко.

За словами лікаря, таких історій тисячі. «Кожного дня звертаються воїни після поранень та контузії з питанням – як відновити нормальне статеве життя, зберегти сім’ю і народжувати українців. На мій погляд, треба робити Центр репродукції в лікарні Мечникова, де можуть почати життя нові українці, народжені від Героїв війни», – наголосив гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова.

Пропозиція лікаря знайшла широку підтримку серед користувачів мережі. Вони вважають, що такий центр вкрай необхідний.

Тисячі поранених військових мріють стати батьками: гендиректор лікарні пропонує рішення фото 2
Тисячі поранених військових мріють стати батьками: гендиректор лікарні пропонує рішення фото 3
Тисячі поранених військових мріють стати батьками: гендиректор лікарні пропонує рішення фото 4
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Нагадаємо, що ворожий снайпер поцілив у голову 27-річному військовому з Львівської області. Його врятували у Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова, за його життя медики боролися понад три тижні.

У 2024 році у програмі медичних гарантій, сфокусованій на відновленні здоров'я та людського потенціалу, з'явився новий пакет послуг – процедура штучного запліднення (ЕКО), яка виконується коштом держави. 

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Теги: Дніпро лікарня

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