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    Україна в рейтингу вартості життя – поряд із Нігерією

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    Найдешевше жити у Пакистані, Афганістані, Індії,Колумбії та Алжирі - Україна в рейтингу вартості життя – поряд із Нігерією
    Найдешевше жити у Пакистані, Афганістані, Індії,Колумбії та Алжирі
    фото з відкритих джерел

    У рейтингу зі 139 країн Україна посіла 121 місце, а до першої трійки увійшли Бермудські острови, Швейцарія та Норвегія

    Дослідницький сервіс Numbeo опублікував рейтинг вартості життя 139 країн за 2021 рік, заснований на наступних показниках: вартість житла та продовольчих товарів, купівельна спроможність, відвідування закладів громадського харчування тощо.

    За точку відліку індексу взяті показники Нью-Йорка (100%). Якщо в іншому місті індекс оренди 120, то в середньому оренда на 20% дорожча, ніж у Нью-Йорку. Про це повідомляє дослідницький сервіс Numbeo.

    Лідером рейтингу є Бермудські острови, проживання в півтора рази дорожче, ніж у Нью-Йорку. Далі йдуть Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Барбадос.

    Сусідами України за рейтингом є Білорусь (120 місце) та Нігерія (122 місце). Найдешевше жити у Пакистані, Афганістані, Індії,Колумбії та Алжирі. Ці країні закривають рейтинг вартості життя.

    Нагадаємо, згідно з результатами дослідження сервісу momondo, Україна посіла 55 позицію серед країн, які найчастіше обирають для роботи та подорожей.

    До слова, у рейтингу Індексу паспортів світу Україна піднялася на 35-е місце. Ще у минулому кварталі вона була на дві позиції нижче. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття у 141 країну.

    Теги: Білорусь Швейцарія рейтинг Ісландія Норвегія Україна харчування Нігерія
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    Україна в рейтингу вартості життя – поряд із Нігерією