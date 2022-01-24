Україна в рейтингу вартості життя – поряд із Нігерією

У рейтингу зі 139 країн Україна посіла 121 місце, а до першої трійки увійшли Бермудські острови, Швейцарія та Норвегія

Дослідницький сервіс Numbeo опублікував рейтинг вартості життя 139 країн за 2021 рік, заснований на наступних показниках: вартість житла та продовольчих товарів, купівельна спроможність, відвідування закладів громадського харчування тощо.

За точку відліку індексу взяті показники Нью-Йорка (100%). Якщо в іншому місті індекс оренди 120, то в середньому оренда на 20% дорожча, ніж у Нью-Йорку. Про це повідомляє дослідницький сервіс Numbeo.

Лідером рейтингу є Бермудські острови, проживання в півтора рази дорожче, ніж у Нью-Йорку. Далі йдуть Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Барбадос.

Сусідами України за рейтингом є Білорусь (120 місце) та Нігерія (122 місце). Найдешевше жити у Пакистані, Афганістані, Індії,Колумбії та Алжирі. Ці країні закривають рейтинг вартості життя.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження сервісу momondo, Україна посіла 55 позицію серед країн, які найчастіше обирають для роботи та подорожей.

До слова, у рейтингу Індексу паспортів світу Україна піднялася на 35-е місце. Ще у минулому кварталі вона була на дві позиції нижче. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття у 141 країну.