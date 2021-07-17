У ТРЦ Запоріжжя пропонують вакцинацію препаратом Pfizer

Медики запевнили, що дотримуються всіх холодових режимів. Повторне щеплення робитимуть через 21 день

У приміщенні торгівельного комплексу під центр вакцинації відвели площу в 300 квадратних метрів

У Запоріжжі в ТРЦ «City Mall» відкрився центр масової вакцинації проти коронавірусу. Всі бажаючі можуть зробити щеплення вакциною Pfizer.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Нашими бригадами організовано вакцинацію проти коронавірусу. Проводиться вакциною Pfizer. Працювати будемо у вихідні: щосуботи та щонеділі з 10:00 до 18:00. Приблизно чекаємо 350 осіб», – сказала заступник директора центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Гришина.

У приміщенні торговельного комплексу під центр вакцинації відвели площу в 300 квадратних метрів. Для проведення вакцинації там підготували відділи для реєстрації, медичного огляду, самого процесу вакцинації.

Медики запевнили, що дотримуються всіх холодових режимів. Повторне щеплення робитимуть через 21 день.

Загалом з початку кампанії вакцинації станом на 08:00 17 липня в області щеплено 82769 осіб, у тому числі мають одне щеплення 36470 осіб, закінчили вакцинацію (отримали 2 щеплення) – 46199 осіб. Вакциною CoviShield здійснено всього 22 493 щеплення, CoronaVac – 32893, Comirnaty(Pfizer) – 44023, AstraZeneca – 29459.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

З 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.