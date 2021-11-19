Канада дозволила вакцинувати Pfizer дітей від 5 років

Влада Канади схвалила вакцину Pfizer/BioNTech для дітей 5-11 років

Досі вакцину Pfizer-BioNTech у Канаді використовували для осіб, старших 12 років

Канада офіційно дозволила робити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від Covid-19 дітям 5-11 років. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Канади.

«Департамент охорони здоров’я Канади дозволив використовувати вакцину Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech для дітей від 5 до 11 років. Це – перша Covid-вакцина, затверджена у Канаді для використання у цій віковій групі», – заявили у відомстві.

Зазначається, що заявку від Pfizer-BioNTech Департамент отримав 18 жовтня.

«Після детального й незалежного наукового аналізу наявних доказів Департамент дійшов висновку, що переваги цієї вакцини для дітей 5-11 років переважають ризики», – йдеться у поширеному повідомленні.

Досі вакцину Pfizer-BioNTech у Канаді використовували для осіб, старших 12 років. Утім, дитяча доза відрізнятиметься.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику.

В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.

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