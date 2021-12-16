Глава МОЗ анонсував вихід із «червоної» зони чотирьох областей

Віктор Ляшко заявив, що Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області можуть вийти з «червоної» зони

Чотири регіони за індикаторами можуть бути виведені з «червоного» рівня епідемічної небезпеки

Голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував вихід з «червоної» зони карантину ще чотирьох областей, де стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Про це він сказав на брифінгу 16 листопада.

«Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив Ляшко.

МОЗ вже ініціювало скликання комісії для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення, додав міністр.

Як відомо, наразі «червона» зона налічує вісім областей:

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська.

Також в Україні сьогодні вийшли з «помаранчевої» зони всі області.

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