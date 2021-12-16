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    Глава МОЗ анонсував вихід із «червоної» зони чотирьох областей

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    Віктор Ляшко заявив, що Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська&nbsp;області можуть вийти з &laquo;червоної&raquo; зони - Глава МОЗ анонсував вихід із «червоної» зони чотирьох областей
    Віктор Ляшко заявив, що Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області можуть вийти з «червоної» зони
    фото: glavcom.ua

    Чотири регіони за індикаторами можуть бути виведені з «червоного» рівня епідемічної небезпеки

    Голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував вихід з «червоної» зони карантину ще чотирьох областей, де стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Про це він сказав на брифінгу 16 листопада.

    «Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив Ляшко.

    МОЗ вже ініціювало скликання комісії для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення, додав міністр.

    Як відомо, наразі «червона» зона налічує вісім областей:

    • Волинська,
    • Житомирська,
    • Запорізька,
    • Київська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Черкаська,
    • Чернігівська.

    Також в Україні сьогодні вийшли з «помаранчевої» зони всі області.

    Нагадаємо, секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19.

    Ще мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

    Крім того, епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Сумщина Київщина Україна Житомирщина Черкащина карантин коронавірус Віктор Ляшко
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    Глава МОЗ анонсував вихід із «червоної» зони чотирьох областей