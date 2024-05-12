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У США помер чоловік, якому вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку

Наталія Порощук
glavcom.ua
У США помер чоловік, якому вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
62-річний Річард Слейман помер через два місяці після трансплантації
фото: Massachusetts General Hospital

Лікарня зазначила, що не має жодних ознак того, що чоловік помер у результаті трансплантації

62-річний Річард Слейман був першим пацієнтом, якому пересадили генетично модифіковану свинячу нирку. Чоловік помер майже через два місяці після трансплантації. Про це повідомляє Associated Press.

Массачусетська лікарня зазначила, що глибоко засмучена смертю реципієнта та заявила, що не має жодних ознак того, що він помер у результаті трансплантації.

Річарду Слейману пересадили генетично модифіковану свинячу нирку в березні, а у квітні виписали додому. Хірурги думали, що орган прослужить щонайменше два роки.

Сім'я Слеймана подякувала лікарям.

«Їхні величезні зусилля, спрямовані на проведення ксенотрансплантації (Ред. – лікування пацієнтів клітинами, тканинами або органами тварин), дали нашій родині ще сім тижнів з Ріком. І спогади, які у нас залишилися за цей час, будуть жити у наших серцях», – заявили рідні.

Нагадаємо, що Річард Слейман був першою живою людиною, яка пройшла процедуру трансплантації генетично модифікованої нирки свині. Чоловік боровся з термінальною стадією захворювання нирок і потребував трансплантації органу. Його лікарі успішно трансплантували генетично відредаговану нирку свині в його тіло під час чотиригодинної операції.

До слова, що раніше у Львові вперше в історії української медицини виконали спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган розділили на дві частини та пересадили хлопчику з Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трьом людям здійснили пересадку серця та нирок. Завдяки рішенню батьків загиблого юнака п'ятеро людей отримали шанс на життя.

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Теги: США медицина смерть лікар лікарня

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