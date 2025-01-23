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Маргаринові спонсори партії Тимошенко. Розкрито схему фінансування «Батьківщини» на Вінниччині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Маргаринові спонсори партії Тимошенко. Розкрито схему фінансування «Батьківщини» на Вінниччині
Партія «Батьківщина» – найбагатша парламентська політична сила за сумою приватних внесків. За останні чотири роки на її рахунки надійшло понад 13 млн грн
фото з відкритих джерел

Журналісти виокремили ключові схеми, за якими партійні осередки партії Тимошенко наповнювали свої рахунки у 2021-2024 роках

Вінницький обласний осередок є найбагатшим серед тих, хто вносить приватні внески для партії «Батьківщина». Так, половина з донорів у цьому регіоні – підприємці з КВЕДом «Виробництво маргарину і подібних харчових жирів». Про це йдеться у розслідуванні «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Зазначається, що партія «Батьківщина» – найбагатша парламентська політична сила за сумою приватних внесків. За останні чотири роки на її рахунки надійшло понад 13 млн грн.

Журналісти-розслідувачі виявили, що патроном Вінницької обласної парторганізації «Батьківщини» можна назвати Олега Мейдича – довіреного Юлії Тимошенко під час останніх президентських виборів і чинного мажоритарника від партії.

З 2021 року він не зробив жодного донату, але за чотири роки надійшло майже 4 млн грн переважно від пов’язаних з Мейдичем осіб. Так Вінницький обласний осередок став найбагатшим серед інших. 

Олег Мейдич представляє Вінницьку область у Верховній Раді, і саме у цій області у нього сімейний бізнес. Підприємства з групи родини Мейдичів «працюють у сфері надання охоронних послуг, виробництва і торгівлі молочними та м’ясними продуктами». 

Сфери інтересів бізнес-структур з орбіти Мейдича
Сфери інтересів бізнес-структур з орбіти Мейдича
скриншот з аналітичної системи YouControl

А компанія з групи Мейдича «Калинівський маслосирзавод» володієторговою маркою «Калинка». Директором товариства є депутат Вінницької обласної ради від «Батьківщини» Олександр Бабчук. 

Маргаринові спонсори партії Тимошенко. Розкрито схему фінансування «Батьківщини» на Вінниччині фото 1
фото: скриншот з бази торгівельних марок

Зʼясувалося, що 13 із 25 донорів обласного осередку – вінницькі підприємці з КВЕДом «Виробництво маргарину і подібних харчових жирів». 

Маргаринові спонсори партії Тимошенко. Розкрито схему фінансування «Батьківщини» на Вінниччині фото 2

Ще п’ять донорів із цієї графіки – бухгалтери «Калинівського маслосирзаводу», про це свідчать їхні теги у сервісі GetContact.  

Маргаринові спонсори партії Тимошенко. Розкрито схему фінансування «Батьківщини» на Вінниччині фото 3

До слова, депутати Вінницької обласної ради від партії – також партнери Мейдича. І осередку платили як вони, так і їхні помічники, йдеться у розслідуванні.

Маргаринові спонсори партії Тимошенко. Розкрито схему фінансування «Батьківщини» на Вінниччині фото 4

Нагадаємо, у другому кварталі 2024 року партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» витратила понад 5,5 млн грн із рахунку державного фінансування на юридичні послуги та правову допомогу. Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

З цієї суми більше 2,5 млн грн отримала компанія «Адвокатська контора «Фінкель та Гімпельсон». Обидвоє її власників, Микола Титаренко та Олександр Ковальчук, повʼязані з партією, а також у різних скликаннях їхні повні тезки значилися помічниками нардепа від «Батьківщини» Сергія Власенка.

До слова, за три місяці 2024 року лише 33 політичні партії отримали грошові внески від фізичних або юридичних осіб. Найбільше зібрала партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» – майже 1,5 млн грн. Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі». Лідирує в рейтингу «Батьківщина» – партія отримала майже 1,5 млн грн грошових внесків. Ще приблизно 700 тис. отримала партія «Удар», більше 280 тис. – маловідома партія «Черкащани». Проте за кількістю внесків лідирують інші політсили. Так, «Народовладдя» отримало понад 470 внесків, а «Демократична сокира» – 118. 

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Теги: Батьківщина депутат бізнес партії фінансування Вінниччина послуги

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