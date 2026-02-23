Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби
фото: Нацполіція

Двоє правоохоронців, які отримали поранення через вибух, перебувають у важкому стані

У Миколаєві вибух на території непрацюючої автозаправної станції кваліфіковано як теракт. Кількість постраждалих правоохоронців зросла до семи, двоє – у важкому стані. Про це повідомила Національна поліція України та показала відео з місця події, пише «Главком».

Інцидент стався близько 18:10. На момент вибуху на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які прибули на перезмінку.

Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події фото 1
фото: Нацполіція

Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій. Його походження наразі встановлюють правоохоронці.

Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події фото 2
фото: Нацполіція

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали семеро поліцейських, двоє з них перебувають у важкому стані. Також пошкоджено службові транспортні засоби.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події фото 3
фото: Нацполіція

Нагадаємо, Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту у Миколаєві, що заподіяв тяжкі наслідки. 

До слова, увечері 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поблизу будівлі.

Читайте також:

Теги: вибух теракт поліція Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обставини теракту зараз повністю аналізуються, наголосив президент
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі
Вчора, 20:50
Вибух гранати на Буковині: зловмиснику загрожує довічне
Вибух гранати на Буковині: зловмиснику загрожує довічне
21 лютого, 09:31
Після прибуття правоохоронців ситуацію врегулювали на місці
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці
17 лютого, 19:46
Киянці загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років
Алкоголь, крадіжки та покинуте у лікарні немовля: киянка піде під суд за нехтування вихованням доньки
17 лютого, 17:30
У закладах профтехосвіти Миколаївщини модернізовано та відкрито три нові навчальні майстерні
Понад $430 тисяч інвестицій: на Миколаївщині модернізують заклади профтехосвіти
16 лютого, 18:51
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ
Росія вдарила балістичними ракетами по Києву: двоє поранених (оновлюється)
12 лютого, 08:10
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
10 лютого, 03:59
Моторошна ДТП на Здолбунівській 25 квітня 2025року: у Києві зіштовхнулися два позашляховики
Поліція назвала основні причини аварій на Київщині у 2025 році
9 лютого, 11:19
За вчинена водієві таксі загрожує до трьох років позбавлення волі
У Києві таксист зламав щелепу пасажирці: подробиці інциденту
26 сiчня, 08:59

Кримінал

Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції
На Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати під час гри
На Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати під час гри
Вибух у Миколаєві: постраждали семеро патрульних поліцейських
Вибух у Миколаєві: постраждали семеро патрульних поліцейських
ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку до ЄС під заставу 40 млн грн
ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку до ЄС під заставу 40 млн грн
Працівника СБУ затримали під час одержання $68 тис. хабаря – НАБУ
Працівника СБУ затримали під час одержання $68 тис. хабаря – НАБУ

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua