Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
Двоє правоохоронців, які отримали поранення через вибух, перебувають у важкому стані
У Миколаєві вибух на території непрацюючої автозаправної станції кваліфіковано як теракт. Кількість постраждалих правоохоронців зросла до семи, двоє – у важкому стані. Про це повідомила Національна поліція України та показала відео з місця події, пише «Главком».
Інцидент стався близько 18:10. На момент вибуху на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які прибули на перезмінку.
Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій. Його походження наразі встановлюють правоохоронці.
Унаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали семеро поліцейських, двоє з них перебувають у важкому стані. Також пошкоджено службові транспортні засоби.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту у Миколаєві, що заподіяв тяжкі наслідки.
До слова, увечері 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції.
За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поблизу будівлі.
Коментарі — 0