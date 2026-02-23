Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби

Двоє правоохоронців, які отримали поранення через вибух, перебувають у важкому стані

У Миколаєві вибух на території непрацюючої автозаправної станції кваліфіковано як теракт. Кількість постраждалих правоохоронців зросла до семи, двоє – у важкому стані. Про це повідомила Національна поліція України та показала відео з місця події, пише «Главком».

Інцидент стався близько 18:10. На момент вибуху на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які прибули на перезмінку.

фото: Нацполіція

Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій. Його походження наразі встановлюють правоохоронці.

фото: Нацполіція

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали семеро поліцейських, двоє з них перебувають у важкому стані. Також пошкоджено службові транспортні засоби.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

фото: Нацполіція

Нагадаємо, Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту у Миколаєві, що заподіяв тяжкі наслідки.

До слова, увечері 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поблизу будівлі.