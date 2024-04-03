У Маріуполі зафіксовано спалах холери: окупаційна влада замовчує інформацію

Російська влада намагається оперативно замовчати епідемію неоголошеним карантином

В тимчасово окупованому Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей. Про це повідомив радника міського голови Маріуполя Андрій Андрющенко.

«Намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює. Не очікував так швидко. А вже воно сталось. Мабуть, стрімке потепління зіграло свою роль. Маріупольці в окупації. Головний захист – ви самі. Мийте руки. Кип'ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки в морі. Ніхто, крім вас вам не допоможе», – наголосив радник міського голови.

Андрющенко додав, що окупантська влада Маріуполя замовчує правду про хворобу, тому вони намагаються оперативно все приховати.

Нагадаємо, влітку 2023 року у тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області зафіксовано збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери.

Окупаційна влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні, розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.

Тоді повідомлялося, що холероподібні вібріони виявили фахівці у прибережній зоні Чорного моря та на кількох одеських пляжах. Холеру ці збудники викликати не можуть, проте значно підвищують ризик гострих кишкових розладів.