В Україну доставлено 108 тис. доз вакцини проти кору: кому необхідно вакцинуватися

Ліків проти кору не існує, тому вакцинація – єдиний засіб захисту проти захворювання у світі

Кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК – у 12 місяців та в 6 років

В Україну доставили 108 тис. доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) для проведення безоплатних щеплень для дітей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Вакцину бельгійського виробництва на підтримку Національної програми з імунізації в Україну доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine) за підтримки Уряду Японії та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна).

Лікарі нагадали, що кір – небезпечна інфекційна хвороба, яка є загрозою для невакцинованих дітей та дорослих. Вона передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразною.

Щеплення – безоплатні та дозволяють сформувати специфічний імунітет або в разі хвороби перенести її легше та уникнути таких ускладнень, як пневмонія, отит (вушна інфекція), енцефаліт (запалення мозку), паненцефаліт (захворювання головного мозку).

Ліків проти кору не існує, тому вакцинація – єдиний засіб захисту проти захворювання у світі. Кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК – у 12 місяців та в 6 років, нагадали у МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет сіністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію українців в аптеках.

Як зазначається, аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, також набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.

Відповідна постанова уряду про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики, ухвалена 27 лютого, набуде чинності за три місяці з дня опублікування.

Як уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках.

Нагадаємо, що у найбільшому глобальному дослідженні безпеки вакцин повідомили, що вакцини проти коронавірусної інфекції пов’язані з невеликим збільшенням неврологічних та серцево-судинних захворювань, а також захворювань крові.

З'ясувалось, що у тих, хто отримав щеплення мРНК-вакцинами компаній Pfizer Inc., BioNTech SE та Moderna Inc., частіше виявляли міокардит. А в тих, хто щепився вакциною AstraZeneca Plc, зафіксований підвищений ризик утворення тромбів у мозку.

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Міокардит, або запалення серцевого м'яза, постійно виявлявся після першої, другої та третьої дози мРНК-вакцини, як показало дослідження. Зокрема це спостерігалося після введення другої дози вакцини Moderna. Перша і четверта дози тієї ж вакцини також були пов'язані зі збільшенням перикардиту (запалення перикарда, або зовнішньої оболонки серця).

Зазначається, що за останні три роки у світі було введено понад 13,5 млрд доз вакцин проти Covid, що врятувало понад мільйон життів лише в Європі. Однак є невелика частина людей, яка постраждала від вакцин, що викликало дебати про їхню користь та шкоду.