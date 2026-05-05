«Фінансовий колапс». Мовна омбудсменка б’є на сполох через загрозу зриву профільного закону

Ключову програму профінансували менш як на третину від потреби

У 2025 році фінансування державної мовної політики в Україні виявилося критично недостатнім і може поставити під загрозу виконання профільного закону. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації щорічного звіту, повідомляє кореспондент «Главкома».

Стратегічна потреба фінансування становила понад 1,8 млрд грн, тоді як фактично було виділено лише близько 323 млн грн. «Такий фінансовий колапс ставить під загрозу виконання закону», – підкреслила вона.

Таким чином, мовна політика профінансована менш ніж на третину від необхідного обсягу. Зокрема, з державного бюджету спрямували близько 310 млн грн – це приблизно 29% від запланованого. Місцеві бюджети також не виконали повністю своїх зобов’язань: при плані понад 17 млн грн профінансовано трохи більше 13 млн.

Крім того, міжнародна технічна допомога, яка передбачалася у розмірі 600 тис. грн, фактично не надійшла.

Івановська наголосила, що такий розрив між планом і реальним фінансуванням обмежує можливості розвитку мовної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про мережу курсів української мови, книговидання та створення україномовного цифрового продукту. Уповноважена також зазначила, що належне фінансування мовної політики є питанням не лише культури, а й національної безпеки.

Нагадаємо, що раніше Олена Івановська заявляла, що російська мова має «вертикальну» структуру з наказовим, директивним синтаксисом, тоді як українська побудована на горизонтальній взаємодії. За її словами, українці легко засвоюють російську через її «вірусність» і домінування сили. Як приклад вона навела ситуації, коли в російськомовних родинах після переїзду до україномовного середовища діти переходять саме на російську мову.

Також зазначимо, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст, виконавши постанову Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави» від 15 січня 2026 року. Текст документа підготувала робоча група, сформована у квітні 2025 року, до якої увійшли науковці профільних установ НАН України та викладачі провідних українських університетів.