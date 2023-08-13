Лісові пожежі на Гаваях: кількість загиблих значно зросла

Губернатор Гаваїв Джош Грін підкреслив, що число загиблих буде продовжувати зростати

Кількість жертв внаслідок стихійних лісових пожеж на острові Мауї, який входить до архіпелагу з 19-ти великих островів та атолів Гаваїв (США), зросла до 89. Про це повідомляє Reuters.

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Губернатор Гаваїв Джош Грін підкреслив на пресконференції, що число загиблих буде продовжувати зростати, оскільки можуть бути знайдені додаткові жертви.

Згідно з інформацією від Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA), вартість відновлення історичного курортного міста Лахайні на острові Мауї оцінюється у 5,5 мільярда доларів. Пожежа пошкодила або знищила понад 2200 будівель і знищила понад 850 гектарів землі.

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Повідомляється, що чиновники обіцяють переглянути системи надзвичайних ситуаційного сповіщення в штаті після того, як деякі мешканці висловили сумнів щодо можливості зробити більше для попередження населення до того, як вогонь досягне їхніх будинків. Деякі люди були навіть змушені стрибати у Тихий океан, щоб врятувати своє життя від полум'я.

За повідомленням агентства, сирени, які були розташовані на острові з метою попередження про природні катастрофи, ніколи не активувалися, і масштабні відмови в електропостачанні та мобільному зв'язку перешкоджали іншим каналам інформування.

Генеральний прокурор штату, Енн Лопес, заявила, що вона розпочинає аналізувати рішення, прийняті до та під час пожежі. Завдяки великій кількості жертв, ця обширна пожежа стала найбільшим природним лихом в історії Гавайських островів, перевершивши наслідки цунамі 1961 року, яке вбило 61 людину.

Нагадаємо, масові лісові пожежі охопили острів Мауї – один із найбільших островів Гавайського архіпелагу, популярний серед туристів. Тисячі людей залишили свої домівки, у штаті оголосили надзвичайний стан.