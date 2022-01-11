«Слуги» хочуть побудувати соціалізм як у Венесуелі

Зеленський обіцяв діджиталізацію. Але продуктові картки в смартфоні ніхто не очікував

Подібний поворот «держави у смартфоны» викликає острах

Група «слуг народу» надихнулася цінами на м'ясо, озвученими Миколою Тищенком, та вирішили повернути державне регулювання цін на продукти харчування. От тільки знань та досвіду, щоб передбачити наслідки подібного втручання в економіку, у представників правлячої партії забракло.

Пропозицією встановити державне регулювання цін на продукти харчування «слуги народу» фактично створюють неформальну групу дружби Україна – Венесуела

Нагадаю, що у цій центральноамериканській країні, яка має найбільші розвідані запаси нафти у світі, популізм та нераціональне використання нафтодоларів спричинило низку економічних криз.

Україна не має подібних запасів енергоресурсів, проте поставила у 2021 році рекорд з експорту зернових. Разом з тим наприкінці 2021 року в Україні почали говорити про дефіцит продовольчого зерна та проблеми у хлібопекарській галузі через нестачу сировини та високу ціну газу для бізнесу.

Прагнення обмежити ціну на найбільш популярні продукти харчування (як тут не пригадати слова про скумбрію по 8 гривень за кілограм у виконанні першої леді) «слуги народу» не лише демонструють власне невігластво в економіці. Це не перший і не останній подібний випадок, повірте.

Проблема в іншому: їхня ініціатива є прикладом того, як добрими намірами вистеляється шлях до пекла економічних проблем

Перетворюючи десяток товарних позицій на регульовані державою, парламентарії ризикують запустити маховик економічної кризи, викликаної дефіцитом. Розплатою за популізм стане обвал темпів економічного зростання, які і без того у 2021 році не сягнули планових показників

Цікаво, що на депутатську ініціативу відгукнулися і в уряді, і в офісі президента. Кабінет Міністрів обмежив ціну на батон (найпопулярніший різновид білого хліба) та соняшникову олію, а радник президента Олег Устенко не виключив запровадження food stamps (продуктових талонів), які будуть використовуватися за допомогою додатку «Дія».

Відверто кажучи, подібний поворот улюбленої Зеленським діджиталізації викликає острах власно абсурдністю, хоча варто розуміти, що у такий спосіб влада опрацьовує сценарії підкупу громадян на наступних виборах

Зазначу, це не новинка – у Венесуелі за допомогою спеціальних QR-кодів моніторять, щоб бідняки не отримували у маркетах продукти за «соціальними цінами» частіше встановленого (два рази на місяць). Отже, дякуючи «Слузі народу» рухаємось разом із Венесуелою.

Марно говорити, що подібні економічні «новації» не відповідають духу та букві європейської інтеграції України, про стратегічний характер якої говорять так багато. Проблема в іншому: некомпетентна влада в умовах кризи стає злочинною, спричиняє зубожіння власних громадян без жодних докорів сумління.

Втім, чи варто дивуватися такому розвитку ситуації, адже протягом двох останніх років ми бачили розтринькані та закатані у дорожнє полотно десятки мільярдів гривень…

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Джерело: блог Євгена Магди

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