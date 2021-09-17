  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ООН визнала: пандемія не змогла допомогти з порятунком планети

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Епідемія Covid-19 не змогла допомогти з порятунком планети від погодних змін і скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу - ООН визнала: пандемія не змогла допомогти з порятунком планети
    Епідемія Covid-19 не змогла допомогти з порятунком планети від погодних змін і скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу
    фото з відкритих джерел

    У цьому році обсяг викидів від викопного палива повернувся на колишній рівень, а важкі погодні умови вплинули на здоров'я і життя людей

    Організація Об’єднаних Націй констатувала, що темпи змін клімату на планеті не сповільнилися, незважаючи на пандемію коронавірусу, яка тимчасово загальмувала виробництво. Про це пише Reuters.

    «У цьому році обсяг викидів від викопного палива повернувся на колишній рівень, а важкі погодні умови вплинули на здоров'я і життя людей», – сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

    Зазначається, що епідемія не змогла допомогти з порятунком планети від погодних змін і скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу

    Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що такими темпами світ не зможе досягти мети, поставленої Паризькою угодою, про зниження середніх температур на 1,5 градуса Цельсія в порівнянні з доіндустріальним рівнем. Вчені повідомили, що з великою часткою ймовірності (40%), середня температура в найближчі п'ять років стане як мінімум на 1,5 градуса вище.

    Проте, як додає Bloomberg, більше 70 країн досі не представили оновлені цільові показники, в тому числі Китай, найбільший в світі «вуглецевий» емітент. За заявою вчених з некомерційної організації Climate Action Tracker, Гамбія – єдина країна, яка провела досить ефективну кліматичну політику в рамках Паризького угоди.

    До слова, наприкінці вересня у Києві пройде Кліматичний марш.

    Також за прогнозом Світового банку, 216 млн людей стануть біженцями до 2050-го через кліматичні зміни.

    Нагадаємо, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ввів у експлуатацію індекс кліматичного ризику для дітей (CCRI), згідно з яким майже над мільярдом дітей нависла загроза через зміни клімату.

    Читайте також:
    Теги: екологія клімат ООН Антоніу Гутерріш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ООН визнала: пандемія не змогла допомогти з порятунком планети