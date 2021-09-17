ООН визнала: пандемія не змогла допомогти з порятунком планети

Епідемія Covid-19 не змогла допомогти з порятунком планети від погодних змін і скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу

У цьому році обсяг викидів від викопного палива повернувся на колишній рівень, а важкі погодні умови вплинули на здоров'я і життя людей

Організація Об’єднаних Націй констатувала, що темпи змін клімату на планеті не сповільнилися, незважаючи на пандемію коронавірусу, яка тимчасово загальмувала виробництво. Про це пише Reuters.

«У цьому році обсяг викидів від викопного палива повернувся на колишній рівень, а важкі погодні умови вплинули на здоров'я і життя людей», – сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

Зазначається, що епідемія не змогла допомогти з порятунком планети від погодних змін і скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що такими темпами світ не зможе досягти мети, поставленої Паризькою угодою, про зниження середніх температур на 1,5 градуса Цельсія в порівнянні з доіндустріальним рівнем. Вчені повідомили, що з великою часткою ймовірності (40%), середня температура в найближчі п'ять років стане як мінімум на 1,5 градуса вище.

Проте, як додає Bloomberg, більше 70 країн досі не представили оновлені цільові показники, в тому числі Китай, найбільший в світі «вуглецевий» емітент. За заявою вчених з некомерційної організації Climate Action Tracker, Гамбія – єдина країна, яка провела досить ефективну кліматичну політику в рамках Паризького угоди.

До слова, наприкінці вересня у Києві пройде Кліматичний марш.

Також за прогнозом Світового банку, 216 млн людей стануть біженцями до 2050-го через кліматичні зміни.

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ввів у експлуатацію індекс кліматичного ризику для дітей (CCRI), згідно з яким майже над мільярдом дітей нависла загроза через зміни клімату.

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