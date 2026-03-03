«Справи йдуть дуже добре». Трамп заявив про удари по інших іранських лідерах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що нові удари, завдані в межах операції проти Ірану, були спрямовані проти іншої групи іранських лідерів

Дональд Трамп заявив у вівторок, 3 березня, що нові американські удари були націлені на іншу групу іранських лідерів. Про це президент США сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує «Главком».

«Сьогодні було завдано чергового удару по новому керівництву, і, судячи з усього, він був досить суттєвим. Тож вони зазнають дуже сильних ударів», – заявив американський президент.

При цьому Трамп не уточнив, хто саме з іранського керівництва став ціллю ударів і скільки людей загинуло. Але американський лідер зауважив, що в результаті операції проти Ірану «майже все було знищено».

«У них немає військово-морського флоту. Він знищений. У них немає військово-повітряних сил. Вони знищені. У них немає засобів повітряного спостереження, вони знищені. Їхні радари знищені. І практично все знищено», – заявив Трамп.

За його словами, «справи йдуть дуже добре», а американська армія «робить фантастичну роботу».

Крім того, Трамп заявив, що «найгірший» сценарій для Ірану буде, якщо «владу перейме хтось, хто буде таким же поганим, як і попередник».

«Це може статися. Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми хотіли б бачити там когось, хто поверне владу народу, і подивимося, що буде далі», – сказав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бачить сенсу в діалозі з чинним керівництвом Ірану. Заява пролунала на фоні повідомлень про те, що іранська ППО, авіація та флот фактично перестали існувати після чотирьох днів ударів. Він сказав також, що Іран хоче вести переговори, але зараз «занадто пізно».