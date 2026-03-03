Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Справи йдуть дуже добре». Трамп заявив про удари по інших іранських лідерах

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Справи йдуть дуже добре». Трамп заявив про удари по інших іранських лідерах
Трамп відкидає можливість переговорів з Іраном
фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що нові удари, завдані в межах операції проти Ірану, були спрямовані проти іншої групи іранських лідерів

Дональд Трамп заявив у вівторок, 3 березня, що нові американські удари були націлені на іншу групу іранських лідерів. Про це президент США сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує «Главком».

«Сьогодні було завдано чергового удару по новому керівництву, і, судячи з усього, він був досить суттєвим. Тож вони зазнають дуже сильних ударів», – заявив американський президент.

При цьому Трамп не уточнив, хто саме з іранського керівництва став ціллю ударів і скільки людей загинуло. Але американський лідер зауважив, що в результаті операції проти Ірану «майже все було знищено».

«У них немає військово-морського флоту. Він знищений. У них немає військово-повітряних сил. Вони знищені. У них немає засобів повітряного спостереження, вони знищені. Їхні радари знищені. І практично все знищено», – заявив Трамп.

За його словами, «справи йдуть дуже добре», а американська армія «робить фантастичну роботу».

Крім того, Трамп заявив, що «найгірший» сценарій для Ірану буде, якщо «владу перейме хтось, хто буде таким же поганим, як і попередник».

«Це може статися. Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми хотіли б бачити там когось, хто поверне владу народу, і подивимося, що буде далі», – сказав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бачить сенсу в діалозі з чинним керівництвом Ірану. Заява пролунала на фоні повідомлень про те, що іранська ППО, авіація та флот фактично перестали існувати після чотирьох днів ударів. Він сказав також, що Іран хоче вести переговори, але зараз «занадто пізно».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Іран США війна Хезболла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Кубу наступним завданням для США
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
Вчора, 08:25
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
20 лютого, 05:55
Вогнеборці ліквідували всі осередки горіння
Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти
17 лютого, 10:47
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у Мар-а-Лаго, штат Флорида, США, 28 грудня 2025 року
Україна і США мають розбіжності щодо гарантій безпеки – Зеленський
14 лютого, 19:04
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
11 лютого, 21:12
У Шахтарському внаслідок атаки постраждали люди
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
9 лютого, 08:04
Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
8 лютого, 07:34
ЄС не дійшов згоди щодо торговельної угоди з Вашингтоном
Європарламент загальмував схвалення торговельної угоди з США
4 лютого, 18:18
РФ з початку війни втратила 11 637 танків
Втрати ворога станом на 4 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
4 лютого, 08:04

Політика

Іран атакував консульство США в Дубаї (відео)
Іран атакував консульство США в Дубаї (відео)
Росія оголосила українську журналістку «іноагенткою»
Росія оголосила українську журналістку «іноагенткою»
Київ і Брюссель домовляються про розморозку €90 млрд: що відомо
Київ і Брюссель домовляються про розморозку €90 млрд: що відомо
«Справи йдуть дуже добре». Трамп заявив про удари по інших іранських лідерах
«Справи йдуть дуже добре». Трамп заявив про удари по інших іранських лідерах
Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході
Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході
ЄС гарантує Україні стабільну підтримку на тлі іранської кризи
ЄС гарантує Україні стабільну підтримку на тлі іранської кризи

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Сьогодні, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua