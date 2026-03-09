Спецпосланці Трампа відвідають Ізраїль через удари по нафтовій інфраструктурі Ірану

Атаки на паливні сховища Ірану стали першою серйозною розбіжністю між США та Ізраїлем з початку війни

Спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер готуються до термінового візиту до Ізраїлю, запланованого на 10 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Ця поїздка відбудеться в умовах серйозної напруженості у відносинах між Вашингтоном та Тель-Авівом. Причиною розбіжностей стали нещодавні масовані атаки Ізраїлю на іранські нафтові об’єкти, масштаб яких значно перевищив очікування американської сторони.

Хоча Ізраїль заздалегідь попередив про наміри вдарити по енергетичній інфраструктурі, у Білому домі розраховували на обмежену символічну акцію, а не на повномасштабне руйнування стратегічних запасів.

Як відомо, суботня атака Ізраїлю на 30 іранських паливних сховищ спричинила першу серйозну кризу у відносинах між Вашингтоном та Тель-Авівом з початку воєнної операції. За даними видання Axios, реакція американської сторони на масштаби руйнувань була вкрай різкою, а один із посадовців охарактеризував її питанням: «Якого біса?». Хоча ізраїльська армія заздалегідь попередила союзника про плани нанесення ударів, у Білому домі були впевнені, що атака матиме обмежений характер, і виявилися абсолютно не готовими до її реальних масштабів.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста.

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.