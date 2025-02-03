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Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
Невиконання нової норми щодо проходження ВЛК буде кваліфікуватись як адміністративне порушення
фото з відкритих джерел

Термін проходження військово-лікарської комісії тимчасово придатними особами відтерміновується до 5 червня

У Верховній Раді на фінальній стадії розгляду перебуває законопроєкт, який продовжує термін проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними на чотири місяці. Про це розповів речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

Згідно з документом, термін проходження військово-лікарської комісії тимчасово придатними особами відтерміновується до 5 червня.

Лазуткін зазначив, що на даний момент повторне ВЛК пройшли лише близько 20-27% від тих, хто мали це мали зробити до 5 лютого. І наголосив, що невиконання або несвоєчасне виконання нової норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення. 

Речник пояснив, що згідно з новим законопроєктом не передбачено, що має прийти повістка із направленням на ВЛК. Тобто, люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку «Резерв+».

Заброньованим обмежено придатним також варто буде пройти повторну військово-лікарську комісію. 

Нагадаємо, із 31 січня 2025 року в застосунку «Резерв+» стала доступна можливість генерування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВКЛ). При цьому паперові альтернативи документа буде збережено.

Скористатися новою функцією в застосунку можуть військовозобов'язані українців, які ще не отримували повістку для проходження ВЛК. Для цього слід авторизуватися в «Резерв+» і за кілька кліків подати запит.

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Теги: військові війна повістка законопроєкт Міноборони

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