Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих
Пандемія і не думає зупинятись з початком нового року
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Похоже мы переходим в стадию роста.
Всех поздравляю с Омикроном. Недельная средняя позитивных тестов вчера перешла к росту и составила +4% за неделю Вчера было проведено 32 812 теста, из них 6474 оказались позитивными. Суточная позитивность 19,7%, недельная 16,1%
Наиболее заметный рост в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Черниговской областях.
В процентном соотношении, за неделю наибольший рост продемонстрировали:
- Херсонская область +62%
- Винницкая область +42%
- Харьковская область +37%
- Ивано-Франковская +25%
- Житомирская +22%
- Тернопольская +17%
Особенно как-то не очень выглядит Харьковская область. Вчера провели 1807 тестов, из них 575 были положительные. Позитивность 31,8%, недельная 22%
Конечно в некоторых областях таких как Херсонская рост на 62% выглядит пугающе, но это все происходит на малых цифрах. До этого было в день 20-30, стало 53, вроде и рост большой, но цифры маленькие.
На пике осени доходило до 1170, так что пока на малые цифры не смотрим. А вот в Харьковской области и база сравнения повыше.
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Джерело: блог Євген Істребіна