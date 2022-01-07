Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих

Пандемія і не думає зупинятись з початком нового року

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Похоже мы переходим в стадию роста.

Всех поздравляю с Омикроном. Недельная средняя позитивных тестов вчера перешла к росту и составила +4% за неделю Вчера было проведено 32 812 теста, из них 6474 оказались позитивными. Суточная позитивность 19,7%, недельная 16,1%

Наиболее заметный рост в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Черниговской областях.

В процентном соотношении, за неделю наибольший рост продемонстрировали:

Херсонская область +62%

Винницкая область +42%

Харьковская область +37%

Ивано-Франковская +25%

Житомирская +22%

Тернопольская +17%

Особенно как-то не очень выглядит Харьковская область. Вчера провели 1807 тестов, из них 575 были положительные. Позитивность 31,8%, недельная 22%

Конечно в некоторых областях таких как Херсонская рост на 62% выглядит пугающе, но это все происходит на малых цифрах. До этого было в день 20-30, стало 53, вроде и рост большой, но цифры маленькие.

На пике осени доходило до 1170, так что пока на малые цифры не смотрим. А вот в Харьковской области и база сравнения повыше.

Джерело: блог Євген Істребіна

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