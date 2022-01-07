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    Думки вголос

    Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих

    Вакцинація&nbsp;&ndash; рятує життя! - Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих
    Вакцинація – рятує життя!
    фото з відкритих джерел

    Пандемія і не думає зупинятись з початком нового року

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    Похоже мы переходим в стадию роста.

    Всех поздравляю с Омикроном. Недельная средняя позитивных тестов вчера перешла к росту и составила +4% за неделю Вчера было проведено 32 812 теста, из них 6474 оказались позитивными. Суточная позитивность 19,7%, недельная 16,1%

    Наиболее заметный рост в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Черниговской областях.

    В процентном соотношении, за неделю наибольший рост продемонстрировали:

    • Херсонская область +62%
    • Винницкая область +42%
    • Харьковская область +37%
    • Ивано-Франковская +25%
    • Житомирская +22%
    • Тернопольская +17%

    Особенно как-то не очень выглядит Харьковская область. Вчера провели 1807 тестов, из них 575 были положительные. Позитивность 31,8%, недельная 22%

    Конечно в некоторых областях таких как Херсонская рост на 62% выглядит пугающе, но это все происходит на малых цифрах. До этого было в день 20-30, стало 53, вроде и рост большой, но цифры маленькие.

    На пике осени доходило до 1170, так что пока на малые цифры не смотрим. А вот в Харьковской области и база сравнения повыше.

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    Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих
    Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих
    Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих
    Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих
    Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих
    графіка: facebook.com/evgeny.istrebin

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: статистика вакцинація коронавірус
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    Коронавірус: в Україні знову йде збільшення кількості хворих