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Загроза дефолту та невдалий старт України на Євро-2024. Головне за 17 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загроза дефолту та невдалий старт України на Євро-2024. Головне за 17 червня
Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що уряд досягне угоди до 1 серпня
фото з відкритих джерел

Угода з власниками міжнародних облігацій, яка дозволяла Україні призупинити виплати після вторгнення Росії у 2022 році, спливає у серпні

Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України, Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла, збірна України поступилася Румунії в першому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу.  «Главком» склав добірку новин 17 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом

Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько $20 млрд під час офіційних переговорів. Про це повідомляє Reuters.

Угода з власниками міжнародних облігацій, яка дозволяла Україні призупинити виплати після вторгнення Росії у 2022 році, спливає у серпні. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори буде продовжено, і очікує, що уряд досягне угоди до 1 серпня.

Офіційні переговори з власниками облігацій тривають вже майже два тижні з метою реструктуризації боргу, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків та одночасно виконати вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо реструктуризації.Однак пропозиція уряду та зустрічна пропозиція власників облігацій продемонстрували великі відмінності між тим, як сторони очікували на реструктуризацію.

Однак пропозиція уряду та зустрічна пропозиція власників облігацій продемонстрували великі відмінності між тим, як сторони очікували на реструктуризацію.

Сирський повідомив, на якому напрямку окупанти концентрують свої сили

Сирський майже тиждень працює на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту
Сирський майже тиждень працює на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту
фото: Telegram/Олександр Сирський

Російські загарбники зосереджують основні зусилля окупанти на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість їхніх ударних бригад і полків. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами головкома, тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

Як пояснює Сирський, після поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від партнерів та прибуття перших F-16 час гратиме на користь України, а шанси Росії на успіх будуть зменшуватись.

Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла

Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Київ 24».

За словами Бойка, зміни, які готує уряд дозволять розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити їх тривалість.

У Румунії автобус з 57 українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, серед них діти

У румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України. Вже відомо про постраждалих. Про це повідомляє Digi24.

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя, що в повіті Констанца. На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги.

Як зазначається, в автобусі їхали 42 неповнолітні пасажири та 15 дорослих. З них двоє дорослих та 13 дітей потребують медичної допомоги. Двох дорослих і двох дітей уже доправили до лікарні.

Влада Констанци вводила «Червоний план» – це протокол дій для екстрених служб, який активується в разі великих аварій або катастроф. Поліцейські повідомили, що автомобілі, які потрапили в аварію, рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца. Водіїв транспорту перевірили на можливу присутність психоактивних речовин, результати виявилися негативними.

Старт Євро-2024 з футболу: Збірна України програла Румунії

Сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

М'ячі у ворота Андрія Луніна забили Ніколае Станчу (на 29-й хвилині), Резван Марін ( на 53-й хвилині) та Деніс Дрегуш ( на 57-й хвилині).

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку нашої збірної у матчі проти Румунії в рамках першого туру на Євро-2024, зазначивши, що результат для всіх був неочікуваний. Він наголосив, що збірна буде серйозніше та ретельніше готуватися до наступної гри. Про це Ребров розповів у коментарі Суспільне Спорт.

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