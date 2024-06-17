Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла

Рішення Кабміну може бути ухвалено вже завтра

Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Київ 24».

«Зараз на завершальному етапі робота з оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії», – сказав він.

За словами Бойка, зміни, які готує уряд дозволять розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити їх тривалість.

«Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра», – додав Бойко

Нагадаємо, що за вказівкою «Укренерго», 17 червня по всій Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Усі обленерго застосовуватимуть графіки з 08:00 до 24:00. А втім, «Укренерго» зауважило, що з 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

До слова, перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.