«Росія грає в небезпечну гру». Держдеп США прокоментував інцидент з вибухами на ЗАЕС
США стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції
Сполучені Штати закликають Росію повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією Україні та просять Росію не грати в небезпечні ігри. Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер.
За його словами, США уважно стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції.
«Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, в тому числі за офіційним звітуванням МАГАТЕ, яке, на щастя, зазначило, що пошкодження в результаті удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку», – зауважив речник Держдепартаменту.
Він підкреслив, що «Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі».
«Це небезпечно і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу, повернути повний контроль над заводом компетентним українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції», – додав Міллер.
Нагадаємо, на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Згодом стало відомо, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня впали три дрони. Вони вразили обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора 6-го енергоблока та військовий автомобіль.
Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.
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