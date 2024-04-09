«Росія грає в небезпечну гру». Держдеп США прокоментував інцидент з вибухами на ЗАЕС

США стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції

Сполучені Штати закликають Росію повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією Україні та просять Росію не грати в небезпечні ігри. Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, США уважно стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції.

«Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, в тому числі за офіційним звітуванням МАГАТЕ, яке, на щастя, зазначило, що пошкодження в результаті удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку», – зауважив речник Держдепартаменту.

Він підкреслив, що «Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі».

«Це небезпечно і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу, повернути повний контроль над заводом компетентним українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції», – додав Міллер.

Нагадаємо, на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Згодом стало відомо, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня впали три дрони. Вони вразили обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора 6-го енергоблока та військовий автомобіль.

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.