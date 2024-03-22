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Глава Одеської ОВА: З початку повномасштабної війни СБУ перевірила понад 5 тис. людей в області

Катерина Іванова
glavcom.ua
Глава Одеської ОВА: З початку повномасштабної війни СБУ перевірила понад 5 тис. людей в області
Очільник Одеської військової адміністрації вважає, що комусь вигідно розповсюджувати паніку всередині України, стосовно так званої «ПМР» та Гагаузії
фото з відкритих джерел

«Батько повернувся з війни поранений, а його син у цей час за гроші надає інформацію окупантам»

Служба безпеки України регулярно проводить перевірки громадян в Одеській області. Про це повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, з початку повномасштабної війни СБУ перевірила понад 5 тис. людей.

«Скажу вам по секрету, що нещодавно у нас виявили групу, яка мала відпрацювати певні моменти. Коли затримали цю групу, то виявилося, що батько одного з її учасників повернувся з війни поранений, а його син у цей час за певні кошти шкодить Україні, надає інформацію окупантам», – розповів Кіпер.

Також очільник Одеської військової адміністрації вважає, що комусь вигідно розповсюджувати паніку всередині України, зокрема, на Одещині, стосовно так званої «ПМР» та Гагаузії.

«Ви ж розумієте, що про Україну там (в заявах так званої влади «ПМР») жодним чином не йшлося. Натомість Тelegram-канали підхопили Гагаузію, підхопили «ПМР», підхопили Молдову і чомусь знову проблеми їхні поклали на Україну. Розумієте, чому? Все це для того, що комусь вигідно розповсюджувати паніку тут у нас, всередині України, у нас на Одещині», – підкреслює керівник Одеської військової адміністрації.

Олег Кіпер зауважує, що владі відомо про події всередині «ПМР», але жодної можливості впливати на їхні процеси Україна не має. 

Нагадаємо, голова (башкан) Гагаузії, автономного регіону Молдови, Євгенія Гуцул заявила, що під час своєї поїздки у Росію домовлялася про дешевий газ для Гагаузії напряму від «Газпрому» та про «бонуси до заробітних плат» мешканцям регіону. 

До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

Як повідомлялося, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева.

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Теги: гроші Одещина декларація Україна реконструкція батько

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