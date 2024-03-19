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Італія відреагувала на пропозицію Франції відправити війська в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Італія відреагувала на пропозицію Франції відправити війська в Україну
Джорджа Мелоні вважає, що відправка західних військ в Україну є «передвісником ескалації війни»
фото: Reuters

Очільниця італійського уряду заявила, що ескалацію війни «слід уникати за будь-яку ціну»

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні не підтримує відправку західних військ в Україну, бо вважає це «передвісником ескалації війни», яку веде Росія проти України. Про це вона заявила під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів Євросоюзу, пише Ansa.

«Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого втручання, наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є приводом небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну», – сказала Мелоні. 

Видання зазначило, що прем'єрка розкритикувала президента Франції Еммануеля Макрона, який тиснув на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв рішучішу позицію, попереджаючи про загрозу, яку Росія становить для ЄС.

Водночас Мелоні засудила фіктивні вибори президента РФ на тимчасово окупованих українських територіях та додала, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним марні. 

Раніше Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни. 

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, війська НАТО вже перебувають на території України, але на для участі у військових діях, а для контролю над озброєннями, розвідувальних операцій і навчання.

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Теги: війна НАТО військові Італія прем’єр-міністр

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