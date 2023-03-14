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Оборонці Бахмута отримали вже 55 мобільних укриттів від «Сталевого фронту»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Оборонці Бахмута отримали вже 55 мобільних укриттів від «Сталевого фронту»
фото: Метінвест

Укриття обладнано польовою піччю, щоб бійці могли зігрітися, розігріти їжу й висушити одяг

Минулого тижня захисники, які боронять Україну на Донецькому напрямку, отримали чергову партію захисних споруд власного виробництва, тож тепер бійців захищають вже 55 бліндажів із хвилястої сталі. Такі укриття виробляє Метінвест в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку заснував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги військовослужбовцям.

«Фортеця Бахмут утримується силою, мужністю та професійністю наших воїнів. А ми підтримуємо оборонців – не словами, а реальними діями. Днями передали захисникам Бахмуту чергову партію мобільних укриттів, у яких бійці отримають надійний захист від обстрілів. Всього від початку вторгнення захисники Бахмута отримали приблизно 55 таких споруд. Тож фактично кожне третє відвантажене компанією укриття встановлено саме на цьому напрямку», - зауважив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Мобільні укриття, які виробляють підприємства Метінвест – це збірні споруди з хвилястої сталі, які за правильної установки – на півтора метра під землю – витримують обстріли артилерією калібром до 152 мм. В укритті передбачено повітряні комунікації та обладнано стелажі для зброї, є основний і резервний вихід на поверхню. Укриття обладнано польовою піччю, щоб бійці могли зігрітися, розігріти їжу й висушити одяг.

На виробництво одного укриття необхідно майже 2 тонни сталі. Метінвест передає мобільні укриття бійцям на безоплатній основі. Наразі сталеві капсули компанії захищають військових в Авдіївці, Бахмуті, Покровську, на Запоріжжі й Житомирщині.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн – на потреби армії в рамках «Сталевого Фронту» Ахметова. Компанія передала захисникам понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.

Теги: бізнес Рінат Ахметов укриття автомобіль фронт Бахмут бізнесмен 24 лютого

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