Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії

За даними ЗМІ, за кермом перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури

24 лютого у Львівському районі прокурор наїхав на двох дітей на пішоходному переході. Одна дитина загинула на місці події, інша – у лікарні. З'явилися нові подробиці трагедії, пише «Главком».

За повідомленням місцевих медіа, чоловік скоїв наїзд на брата та сестру. Як зазначив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, загиблій дівчинці було 14 років, а її дев'ятирічний брат госпіталізований у тяжкому стані.

Як повідомляв генеральний прокурор Руслан Кравченко, батько дітей наразі боронить українську землю на фронті.

Аварія сталась у селі Смереків Львівського район близько 19:00 на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська». За даними ЗМІ, за кермом Skoda перебував 25-річний Руслан Кульчицький – прокурор Шептицької окружної прокуратури.

Нагадаємо, прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час освідування ознак алкогольного сп’яніння не було виявлено. Генпрокурор додав, що взяв це провадження під особистий контроль.